山東餃子=台灣是中國一部分？　王宣貿：邏輯若成立全世界都美國的

▲台南市議員參選人王宣貿發文反擊大陸外交部發言人華春瑩。（圖／王宣貿臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，代表「味覺不會騙人」，所以台灣一直是中國的一部分。對此，台南市議員參選人王宣貿反酸，中國有星巴克、Shake Shack、麥當勞、肯德基，「如果華春瑩的理論成立，不要說中國了，全世界都是美國的一部分。」

華春瑩在文章中貼出了一張百度地圖的截圖，稱「百度地圖顯示，台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」該言論也引發網友熱議，有趣的是，就連中國網友也不太買單，表示「完蛋了，我家附近麥當勞、星巴克、肯德基通通都有，原來我在美國！」

而華春瑩發文不到一天，美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）就轉發推特反酸，歐塔加斯表示，中國有超過8500家肯德基餐廳，「中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」

華春瑩言論也引起台灣網友注意。對此，王宣貿一一點名指出，北京有星巴克、上海有Shake Shack、廣州有麥當勞、深圳有肯德基，「所以中國是美國的一部分囉？如果華春瑩滑坡到泥石流的理論可以成立，不要說中國了，全世界都是都是美國的一部分。」

立委王定宇嘲諷，就跟中國發言人華春瑩說不要鬧笑話了，扯什麼台北水餃館、味覺不會騙人，「現在看吧，中國變成肯塔基州失散的孩子，中國成為美國肯塔基不可分割的一部份了（搞不好多數中國人還狂喜贊成喔）！」

立委蘇治芬也說，台灣找得到山東餃子館，當然不關中國的事，「倒是美國加州聖荷西找得到中國外交部發言人華春瑩的房子，才讓人覺得地契不會騙人呢！」

▼台南市議員參選人王宣貿發文反擊大陸外交部發言人華春瑩。（圖／王宣貿臉書）





