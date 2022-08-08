捍衛家園！蔡英文感謝國軍　民進黨參選人齊串連致敬

▲蔡英文和民進黨參選人齊串連致敬。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者呂晏慈／台北報導

今（8日）天是父親節，不過正值共軍圍台演習之際，不少國軍弟兄也有父親的角色，依然堅守岡位。總統蔡英文透過臉書感謝國軍的付出，祝福所有辛苦的爸爸父親節快樂，此外，包括民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人林智堅等黨籍公職和參選人也齊串連，感謝國軍不分晝夜保衛台灣國土。

蔡英文、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安、陳時中、林智堅、苗栗縣長參選人徐定禎、南投縣長參選人蔡培慧、嘉義市長參選人李俊俋、宜蘭縣長參選人江聰淵、屏東縣長參選人周春米等人，今天串連發文，祝福所有辛苦的爸爸父親節快樂。

蔡英文表示，有很多國軍弟兄，也具有父親的角色，在父親節的今天，依然堅守岡位，捍衛家園，確保全體國人的安全，她要對各位的付出，致上最高的敬意。

陳時中談及，從台灣最平凡的日常裡，發覺這份幸福來自國軍弟兄姊妹們的犧牲與堅守崗位，扛著對國家安全的重責大任，他們創造了許多不平凡，不分晝夜，保衛台灣國土，希望大家能給國軍最大鼓勵和肯定。​

林佳龍也說，國軍弟兄姊妹在一望無際的海上、或路途遙遠的山巔，堅守崗位，以精實訓練持續保家衛國，除了要祝福大家父親節快樂外，也感謝全體國軍弟兄姊妹，在第一線保護人民。

▲陳時中感謝國軍。（圖／翻攝自陳時中臉書）