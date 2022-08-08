柯文哲酸「內湖4交通策略」是中央管！高公局打臉：地方從沒提案

▲台北市長柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日拋出的內湖交通4大策略，台北市長柯文哲8日表示，4個策略中有3個是交通部高公局管的，喊話高公局出來說明。對此，高公局表示，高公局管轄範圍是國道交通，地區交通若需要改善，須由地方政府提出申請評估，才能進行規劃設計施工，而北市這幾個案子都沒有提過申請。

柯文哲今日表示，北市府對於內科交通有短中長期的解方，而陳時中現在除了環狀線、民生汐止線之外，有提出4個交通改善方案，但其中有3項是中央高公局管理，柯質疑，「小英你都執政6年了，怎麼現在才突然想到要透過高公局解決問題？」、「高公局要不要出來講一下，這是陳時中的個人意見，還是高公局也同意？」

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▲民進黨台北市長參選人陳時中公布內湖交通改善政策。（圖／記者林敬旻攝）

對此，高公局表示，高公局管轄範圍為國道交通，內湖屬於地區交通，若有改善需求，依照增設改善交流道的審議規定，須由地方政府提出申請，通過後接續辦理規劃及設計施工。

高公局解釋，北市府必須先提出可行性評估，做一個研究及調查，若有確實可行的方案，再交由交通部增設改善交流道審議委員會評估，讓委員提出報告內容審議，通過後才會執行計畫。至於陳時中所提出的方案，過去北市府都沒有提出申請過。