600元走路工疑雲！他起底「神秘人」身分　「陳時中團隊不要裝不認識」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中被控造勢活動發放走路工，藍營台北市議員參選人楊植斗8日赴地檢署告發陳時中賄選。而陳時中競辦發言人莊瑞雄上午受訪否認，對此，楊植斗揭露，曝光訊息中，一項指令是「主持人介紹丘達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌」，楊批評，這位關鍵人物丘達昌是高雄市土木技師公會的常務理事，「陳時中團隊一定認識，不要唬爛說不認識！」

莊瑞雄今天上午受訪表示，經過競選總部與各後援會再次查證，沒有任何幹部花錢雇用臨時工、工讀生，至於網路到底誰去發文或找人做事，是否真實存在，競總毫無所悉。

莊瑞雄直言，陳時中競選後援會成立到現在，光在Line線上招募志工就將近千人，每天煩惱的是要訓練這些志工們，協助競選工作。對於被指控花錢找走路工一事，他說，有志工不用，找要花錢的，這說法讓人匪夷所思。

楊植斗表示，陳時中團隊不敢說的那個人，丘達昌是誰？走路工這題陳時中陣營正在頭痛，不但陳時中本人不敢對此回答，莊瑞雄回答是也是避重就輕，一下說是假訊息卻又不敢對假訊息提告，一下說志工很多，不必花錢請人來造勢，卻被抓包千人line群組裡根本一堆臥底，哪有辦法叫人出來搖旗吶喊？說穿了，就是心裡有鬼。

楊植斗分析，打工訊息裡頭提到：「主持人介紹丘達昌理事長上台時，要用力吶喊鼓掌，吹口哨也可以。」，那麼這位關鍵人物丘達昌是誰？只要搜尋「丘達昌+蔡英文」，就可以看到他倆在土木技師公會的活動合影。

楊植斗表示，雖然一張照片不能代表什麼，但再挖深一點會發現，丘達昌的現職是高雄市土木技師公會的常務理事，「與邁邁市府的交情匪淺，陳時中的競選團隊一定認識這位丘理事長！」

楊植斗批評，莊瑞雄避重就輕，跳針說競選團隊裡並沒有這位李小姐，那丘達昌呢？怎麼不請他出來說明，「這600塊的資金來源以及和李小姐的關係？也許就能水落石出！陳時中不要唬爛說不認識丘達昌，人家13號都要跟你同台造勢了，你還把人家往外踢一腳，以為他是林秉樞嗎？」

陳時中競辦發言人莊瑞雄8日上午受訪時表示，經過競選總部與各後援會再次查證，沒有任何幹部花錢雇用臨時工、工讀生，至於網路到底誰去發文或找人做事，是否真實存在，競總毫無所悉；陳時中競選後援會成立到現在，光在Line線上招募志工就將近千人，每天煩惱的是要訓練這些志工們，協助競選工作。

針對陳時中傳出招募時薪600元的拍手走路工，台北市長柯文哲則認為，「人家有錢要發，不行啊？社會救濟啊！」媒體追問，是否感覺在洗腦？柯文哲表示，這個不會太苛責，本來就有權利聘雇臨時工，「這我倒覺得沒什麼。」