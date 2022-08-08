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台灣彩虹米三效合一　嘉藥粧品系微笑盃銀牌

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，參加SMILE UP嘉誠微笑盃競賽，獲選配方設計獎創新社會組第2名，再次為嘉藥研發成果商品化邁出一大步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，參加SMILE UP嘉誠微笑盃競賽，獲選配方設計獎創新社會組第2名，再次為嘉藥研發成果商品化邁出一大步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，由梁家華主任帶領團隊參加SMILE UP嘉誠微笑盃競賽，以「彩虹米精萃」專利性成分開發的「時光魔力系列-極致撫皺三效精萃」獲選配方設計獎創新社會組第2名，再次為嘉藥研發成果商品化邁出一大步。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，參加SMILE UP嘉誠微笑盃競賽，獲選配方設計獎創新社會組第2名，再次為嘉藥研發成果商品化邁出一大步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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此次參賽主題為「創新研發」，而獲獎的「極致撫皺三效精萃」揮別傳統劑型，結合精華油、精華乳和精華液，使產品具有獨特三合一的膚感及吸睛的三層體外觀。添加的原料使用專利性組成「彩虹米精萃」，經過實驗室研究，其對於促進肌膚修護和增強抵禦力具有相當優越的功效，讓產品含油而不油膩，能兼具亮白和潤澤效果。

自2018年舉辦的微笑盃競賽，結合永續原料、創新實驗室和環境友善化粧品的研發理念，是業界首創針對品牌商、製造商、獨立配方師與在學學生四個面向的全方位競賽，在整合產業與學界資源的努力下，希望激發台灣化粧品的創新、活力和凝聚力，比賽包含《Taiwan Top 10微笑化粧品選拔》和《微笑化粧品配方設計競賽》，分為化粧品配方設計-永續原料組、創新實驗組、學生配方組，也多次與「亞洲美容保養．生技保健大展」等重要展覽結合，賦予得獎作品吸睛曝光的舞台。

校方表示，嘉藥長期深耕食藥粧安等領域，化粧品應用與管理系近年來開發專利成分及優異產品獲獎不斷，此次參賽作品更帶領學生精準掌握劑型特性及使用膚感，以決定每種劑型在三層體中的比例，突破既有劑型框架，更顯示嘉藥粧品對專業知識的理解與擁有資源的豐富，才能研發重視安全與效果的創新產品。透過學校創新育成中心進行產學合作，進一步建立產品商品化管道，將師生研發成果商品化，善用校方跨域整合資源來建立粧品開發行銷流程，就是要讓研發優異成果走出校園，團隊共享成果與榮耀。

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