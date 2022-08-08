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彭博：裴洛西到訪暴露台灣弱點　台積電成兩岸博弈籌碼

▲▼蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲裴洛西的訪台行程在美中台三方引發軒然大波。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西2日訪台，激怒中國政府在台灣周邊展開封鎖式實彈軍演，讓台海緊張局勢升級。彭博社7日以《裴洛西到訪暴露台灣弱點》為題，整理了多位專家與學者的意見，探討了裴洛西訪台後所掀起的風波與影響，甚至還可能波及台灣的「護國神山」台積電。

據《彭博社》報導，裴洛西訪台的行程在美中台三方引發軒然大波。在裴洛西抵台前，中國政府就對此多次發表激烈言論，甚至還以「玩火必自焚」警告美方，要為此付出巨大代價，讓美國也不得不嚴正看待此事，就連總統拜登也出言相勸，坦言「現在訪台不是一個好主意」。

▲▼ 中國海警船5日出現在福建省平潭附近水域。（圖／路透）

▲裴洛西來台掀起了第四次台海危機，圖為中國海警船5日出現在福建省平潭附近水域。（示意圖／路透）

雖然裴洛西的來訪並不完全受到贊同，但《彭博社》專欄作家布魯克（Matthew Brooker）認為，裴洛西成功地抓住了眾人的焦點，而裴洛西本人也投書《華盛頓郵報》，解釋了她堅持到訪台灣的原因，形容民主自治的台灣是自由社會的模範，卻持續受到鄰國威脅，美國絕不能袖手旁觀。

《彭博社》表示，隨著烏俄戰爭的爆發，全球有不少國家已開始陷入潛在的能源危機和食品短缺問題。然而，專門研究惡性通膨的英國學者弗格森（Niall Ferguson）指出，一旦台海戰爭爆發，全球的經濟可能會面臨更大的破壞，因為它將對世上最繁忙的航道產生威脅，並影響現在最為重要的晶片生產。

為了報復台灣，中國也祭出了幾個報復性措施，其中包含了停止與台灣的貿易往來、暫停進口台灣的魚類和水果，以及禁止向台出口天然砂。然而，《彭博社》專欄作家卡爾潘（Tim Culpan）認為，相關禁令對台灣的經濟影響微乎其微，反之，對台積電進行制裁才是最狠的報復。

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電恐被裴洛西訪台一事波及，而被中國列入制裁名單。（圖／路透）

《彭博社》指出，截至目前為止，台積電仍是全球半導體代工產業的領頭羊；全球賴以生產智慧型手機、筆電和彈道飛彈的半導體，有92%都來自台積電。雖然台積電一直聲稱他們是「所有人的代工廠」，避免捲入大國間的政治鬥爭，不過從過往經驗來看，只要美中爆發衝突，台積電都會堅定地站在美國一方，因為這有利於該公司的財務前景。

不過，對台進行制裁並不是中國表達不滿的唯一方式，因為中國最令國際擔憂的是，解放軍已在台灣周邊7個海空域，展開了「鎖台式」實彈軍演。長期關注美中關係的美國政治學家裴敏欣表示，中國的大規模軍演是兩岸情勢「史無前例的升級」，旨在對外表明，中國封鎖台灣、削弱其賴以生存的出口經濟，不過是小菜一碟。

▲▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

▲解放軍在台灣周邊7個區域舉行軍演。（圖／林宜潔製作）

《彭博社》認為，從表面上來看，中國的圍台軍演與俄羅斯入侵烏克蘭前的軍事行動有明顯相似之處，而兩岸的軍力也相差懸殊，一旦發生軍事對抗，台灣將相形見絀。裴敏欣解釋，對中國而言，對台採取「諾曼第式兩棲入侵」失敗的成本和風險都太高，因此中國更可能採取日益激進的「灰色地帶戰術」來實現其戰略目標，即透過阻止國際社會對台灣的支持，獲得以和平方式實現統一。

《彭博社》也直言，美國在與中國打交道方面準備不足，因此拜登政府才會對裴洛西的訪台行程感到焦慮。《彭博社》編輯委員會認為，美國目前最重要的是要悄悄增強其威懾能力，而台灣則應採取「豪豬戰略」防禦，部署各種會讓侵略者付出慘重代價的武器。

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