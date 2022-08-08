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玉豐海洋科儀「向陽山號」轉籍台灣　台灣風場作業再添生力軍

▲玉豐海洋科儀8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，台南市長黃偉哲與議長郭信良、立委陳亭妃等人親自到場觀禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲玉豐海洋科儀8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，台南市長黃偉哲與議長郭信良、立委陳亭妃等人親自到場觀禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

玉豐海洋科儀8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，轉籍後的向陽山號，將正式投入台灣風場作業，全力支援台灣風場開發與運維作業，市長黃偉哲與議長郭信良、立委陳亭妃、高雄港務長張展榮、安平港營運資深處長郭光輝等人親自到場觀禮，共同祝賀台灣離岸風電作業船又新添一位生力軍！

▲玉豐海洋科儀8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，台南市長黃偉哲與議長郭信良、立委陳亭妃等人親自到場觀禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝玉豐集團擇定台南安平港辦理向陽山號（Sunny Bright）台灣國籍掛旗典禮，也恭喜向陽山號正式宣布轉為台灣籍作業船，未來可持續提供多元海上作業服務。他很高興看到玉豐集團為了響應離岸風電國產化，帶著成熟的水下技術產品，大力支援離岸風電開發商。透過今年全新購入的離岸風電工作船「向陽山號 Sunny Bright 」，同時也是台灣目前最大的「海洋測繪與水下無人載具（ROV）支援船」，參與支援台灣風場開發與運維專案，使玉豐集團提供整合性的離岸風電服務，領航台灣綠能轉型。

黃偉哲指出，向陽山號由賽普勒斯籍轉為台灣籍至關重要，因為該船從事台灣海峽離岸風電的海上水文調查及水下的測繪，除涉及我國家的尊嚴，最重要的是具備國防軍事上的作用，在維護台海安全上也扮演重要角色，因此向陽山號轉籍台灣，在國防、經濟及科技上格具意義。

▲玉豐海洋科儀8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，台南市長黃偉哲與議長郭信良、立委陳亭妃等人親自到場觀禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉豐海科執行長張乃仁說明，隨著向陽山號（Sunny Bright）的加入，也成功象徵著玉豐的事業體系更加完整且多元。在創立短短不到15年的時間，玉豐從開發水下無人載具ROV與水下科技產品，搖身一變成為全方位的水下與離岸技術與服務的領導者。同時，玉豐也致力培育在地人才，在台中霧峰丁台打造研發中心，自主培養在地風場技術與海上作業工程團隊，盡全力協助風場開發商，期望台灣能以更快的腳步，迎來綠能的友善環境。

▲玉豐海洋科儀8日在台南安平商港舉辦「向陽山號國籍轉換典禮」，台南市長黃偉哲與議長郭信良、立委陳亭妃等人親自到場觀禮祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

離岸風電船-向陽山號（Sunny Bright）總長54公尺，是一艘搭載四種動力模式的Hybrid油電混合船，能大幅為客戶節省油耗，友善環境減低汙染。不僅如此，為了讓船員能在海上安全作業，向陽山號也具備高科技動態定位系統，能將船身定在海上某處，減低船身碰撞到風機建設，大幅降低海上工安意外，大大保障了船員的安全。

向陽山號提供的服務包含離岸風場支援（噪音監控、浮標佈放海氣象調查、海洋哺乳類動物觀察、PLGR 預先路由拖行測試）、離岸風場調查作業（海洋地質探勘、水文調查、未爆彈調查）、ROVs 水下無人載具專案（海纜探勘、維護、修復）、風場維運與BoP專案。

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