民眾被騙去柬埔寨打工　賴品妤跨海救人：應成立院級專案小組

▲民眾被騙到柬埔寨遭囚禁凌虐案例頻傳，警方也積極宣導，圖為示意圖。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期海外打工詐騙事件頻傳，外交部自2021年至今已經接獲超過100件國外打工詐騙案件陳情，其中柬埔寨高達90多起。民進黨立委賴品妤今（8日）表示，她在6月底順利救援出二位困於柬埔寨之選區民眾，在徵得兩位民眾同意後，去識別化將救援過程給行政院參考，並要求儘速成立院級的跨部會專案小組。

賴品妤表示，她在6月底接到兩位受困在柬國的選區民眾求救，並隨即要求外交部、警政署等單位研議防範及救援措施，同時，亦持續的與熟悉柬國、詐騙集團心理的民間人士討論救援戰術，歷經驚險最終順利了救出這兩位民眾。

賴品妤強調，雖然每件個案的樣態不盡相同，涉入事件的個人理由、遭遇亦有落差；但有許多民眾在被違反個人意願的前提遭到人權侵害，這是不爭的事實，無論如何，政府部門必須盡最大的努力，援救自己的國人並且儘速提出配套方案。

賴品妤指出，在她要求後，目前警政署已成立專責單位，除了於機場進行宣導亦開始加強網路人力招募平台的巡邏，然而，畢竟是牽涉到「境外」事務，樣態極為複雜，甚至在她處理的個案中，是先被騙至泰國再轉機到柬國，也就是說上有政策、下有對策，政府處理的手段要更彈性。

賴品妤也說，目前的當務之急是要盡可能的將被困在海外的台人救援回國，如此的業務無法單靠單一部會執行，雖行政院的「防制人口販運及消除種族歧視協調會報」已於7月28日召開專案會議討論對策，但該會報以往的政策方向較為偏向於台灣的人口販運事務，且「會報」畢竟不是業務單位，效果恐有限。

賴品妤要求，行政院應該儘速邀集如外交部、僑委會、內政部、法務部等部會成立院級的專案小組及會議，並且納入熟捻相關樣態的的民間人士，在除了宣導工作之外，盡可能的在有限的空間內提出積極作為，弭平「人權侵害」所帶來的傷害。她接下來依然會持續與關心此議題的立委同事、民間人士一同協助，並且積極督促政府單位，將台灣人的可能受到的傷害降到最低。