超商內用區驚見「小孩爬桌倒立」　看旁邊更傻眼：家長還在睡

▲原PO在超商用餐區看到「倒立表演」。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

到底是用餐區還是雜耍場？有網友日前到超商等人，結果卻目睹有小朋友在「倒立」，而且還是把手撐在桌子上，一雙腳就踩在店家掛在牆上的畫，脫軌行為已經讓他超傻眼，一旁的家長渾然不覺、趴在桌上呼呼大睡，更使原PO直呼，「現在的小朋友是怎了～家教呢？」畫面也引來議論。

發文網友在臉書「●【爆料公社二社】●」表示，他在超商和人有約，因為提前到達，就坐在用餐區等待，但過沒多久，卻看到斜對桌的小孩做出脫序動作。從照片中可以看到，屁孩爬到桌上將手撐住，接著雙腳踩在座位上方、掛在牆壁的畫上，整個人呈現倒立的樣子，「在等待的過程中，這小朋友不只一次做出這動作，卻沒有人喝止。」

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再仔細一看照片，會發現家長明明就在小孩旁邊，卻從頭到尾都趴在桌上睡覺，渾然不知孩子正在做危險動作，直到原PO真的忍不住出聲，家長才驚醒制止，這也讓他直嘆，「換成是你們自己開的店，願意讓別人這樣搞嗎？」「就是有這些沒水準的小孩，還有那不可理喻的家教，所以很多餐廳已謝絕12歲以下小朋友進入。」

看到照片後，許多網友也不禁開罵，「跌倒受傷會不會又要超商賠」、「都是那幅畫帶壞小孩的」、「等他變在地小孩，我一定先笑爆他」、「此社會要先教育的是家長，其次才是小孩，認真說，小孩真的好教，不好教育的是大人」、「如果摔傷，家長：一定是畫帶壞我小孩的」、「就不要桌子翻了然後牙齒斷掉還要跟店家求償，店家有夠衰。」