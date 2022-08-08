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隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

▲▼全家3C回收。（圖／業者提供）

▲2大超商提供3C回收服務。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

垃圾變黃金了，超商「隱藏版服務」大公開！需要「資源回收」的物品總是佔位又麻煩嗎？現在家裡不要的廢電池、光碟、手機、筆電、平板等，隨時就能送到超商進行回收，其中，1台廢筆電最高可折抵120元、500公克廢電池也能折10元，就是要讓消費者做環保還能享有小確幸。

▲▼全家3C回收。（圖／翻攝全家官網）

▲全家3C回收價公開。（圖／翻攝全家官網）

7-11、全家2大超商皆有提供「3C回收」服務，《ETtoday新聞雲》幫整理回收價發現，全家回收價格較好，其中，500公克廢電池全家折10元、7-11折8元；500公克光碟片（約28片）全家折6元、7-11折5元；至於廢筆電折120元、廢手機12元2家超商皆相同，全家還有平板可折40元及廢行動電源可折2元等，7-11則提供手機座充、旅充折3元等。

2大超商回收服務皆限定當次消費折抵，不得折抵代收、代售、香菸及酒類，提醒回收是以0.5公斤作為單位，不滿0.5公斤將退回或無償回收，詳細內容可至全家7-11官網查詢。

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