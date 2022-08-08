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屁孩餐桌轉盤「當俄羅斯轉盤」家長不管！下秒悲劇了　竟要告店家

記者施怡妏／綜合報導

台灣的家庭帶小孩出門用餐的習慣不一，但是良好的身教是很重要的，一名網友貼出一段影片，爸媽帶著五名小孩到餐廳用餐，爸爸在一旁滑手機，任由小孩玩弄桌上的轉盤，小孩越轉越快，最後餐桌上的熱水壺飛出去，倒在小女孩的身上，還不斷冒出熱煙，不少網友看完影片後猛搖頭。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出一段影片，「呃....我不明白為什麼這種客人不看好自己小孩，卻還要找店家索賠？」影片中一家七口到餐廳用餐，兩個小男孩調皮地轉動桌上的轉盤，爸爸則在一旁滑手機不管，媽媽手上抱著小孩，看著小孩玩弄轉盤也沒有上前阻止。小男孩越轉越快，下一秒熱水壺就飛噴出去，倒在小女孩的身上，頓時煙霧四起，爸媽才驚覺出事，趕緊把小孩抱走。

▲▼ 。（圖／翻攝自）

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▲熱水壺翻倒。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

影片曝光後掀起討論，「只顧滑手機沒顧小孩」、「還好沒有傷到其他客人」、「爸爸在滑手機，媽媽手裡還抱著小孩，最衰的應該是女兒沒玩卻被燙到」、「台灣也一堆這種的啊，出事了再來找店家」、「這樣玩真的太危險了，希望小女孩沒事」、「沒好好看著小孩。任小孩這樣玩，還有臉跟店家索賠」。

據了解，這起事故發生在大陸，有網友翻出過往類似的案例，去年6月在東莞也發生同樣的事情，當時小孩也是瘋狂玩轉餐桌轉盤，導致熱水翻倒，燙傷一名女子，事後女子向家長和餐廳提告，但沒想到，小孩的家長認為是服務員放熱水在桌上沒有提醒，最後法院判決，小孩是肇禍主因，判爸媽要負擔80%責任，餐廳則是20%的責任。

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