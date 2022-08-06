只有今天！超商「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換

▲全家限時1天指定咖啡買6送6要搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」優惠，還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，今（6）日上午10時準時開搶。另，7-11至8月7日前也有「CITY CAFE大杯美式咖啡2杯55元」及「CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯77元」等2大限定好康，咖啡控把握機會喝。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有限時優惠。

全家8月限定好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，可兌換期限為2023年2月24日，加碼還有「Let's Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡、咖啡拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵）買6送6」，可兌換期限至2022年9月30日，以及「極鬆餅系列（經典蜂蜜、榛果巧克力、伯爵茶焦糖、金萱蜜柚）買6送3」，限量5000組，兌換期限至2022年10月30日，以上3大優惠每人限購1組，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」準時開搶。

▲7-11全門市週末爽喝2大咖啡優惠。

另，7-11即日起至8月7日也於門市推出限時2大咖啡優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡2杯55元」、「CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯77元」，同品項冰熱可任選、不可混搭。

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