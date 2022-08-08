超商「父親節咖啡優惠」懶人包！　爽喝拿鐵買2送2、私品茶買2送1

▲4大超商父親節咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

父親節快樂！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的限時「同慶優惠」，不僅有大杯美式、拿鐵買2送2，還有私品茶指定系列買2送1及多組線上寄杯優惠，一次滿足咖啡控、茶控們，把握機會搶喝。

●7-11

7-11即日起至8月11日於OPEN POINT行動隨時取推出「7大咖啡飲品」優惠，優惠，品項為CITY CAFE特大美式24杯888元、CITY CAFE濃萃拿鐵22杯888元、CITY CAFE冰脆酷摩卡／冰巧克力可可歐蕾任20杯888元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任18杯888元、CITY PRIMA 精品美式2杯88元。

●全家

全家今（8）日於APP隨買跨店取祭出限時1天「私品茶55元系列買2送1」優惠，像是蜜香玫瑰歐蕾、仙女珍珠紅茶、濃靜岡抹茶拿鐵等通通有，且不限冰熱，每人限購2組，可兌換期限至2023年2月24日止。

▲萊爾富於APP推特濃咖啡買8送8。

●萊爾富

萊爾富今（8）日於Hi-Life VIP APP祭出「特濃咖啡買8送8」優惠，品項包含大杯特濃美式咖啡（冰／熱）以及大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱）。

●OK mart

OK mart今（8）日於全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冰熱；再加碼持悠遊日至買「莊園級美式／拿鐵」可享同品項第2杯10元好康，同樣不限冰熱。

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