台中商人15年前被假綁架真撕票　1張發票成破案關鍵

▲由於死者身材壯碩，黃正雄（右）搬不動，於是將屍體推落橋下棄屍。



圖文／鏡週刊

15年前，男子黃正雄向林姓友人借錢遭拒，竟趁機將林迷昏，然後一人分飾兩角，向林妻謊稱林遭綁架，詐騙贖金，最後開車將林撞死，黃取款時被警方逮捕，原以為只是單純的詐騙案，但因林始終沒現身，加上警方在凶車上發現一張只買一瓶飲料的發票，又在車上的飲料瓶內驗出安眠藥成分，搭配車輛保險桿有凹痕、底盤有血跡等物證，終於戳破黃的謊言，順利偵破這起謀殺案。

2007年9月30日晚間，台中市商人林沐暉的妻子接到他的簡訊，說是與黑道大哥發生車禍，被對方小弟控制住，勒索20萬元。林妻懷疑是詐欺集團，不予理會；沒想到丈夫友人黃正雄接著來電，說林已經被押走，至少得先給6萬才能放人，林妻起初同意給錢，與黃約定在台中市某超商見面，但家屬最後還是決定報警，所以黃男一現身就被逮捕。

▼警方在南投找到林男屍體，林妻（右2）聞訊也趕赴現場。



偵訊時，黃坦承根本沒有車禍這件事，是林沐暉串通自己騙老婆的錢，並同意得手後分他兩成，至於林的下落，他不知情。轄區六分局偵察對副隊長廖水池（現任中打大隊長）起了疑心，他認為如果只是串通友人騙老婆錢，都東窗事發了，為何不出面安撫老婆？更沒有理由失聯，於是他拜託檢察官聲押黃男獲准，沒想到竟因而破獲一起命案。

▼警方押解黃正雄到棄屍現場，要他說出屍體棄置的方位。



警方在黃男住處搜出一瓶安眠藥，這讓廖水池心理頗為不安，廖派人調閱沿途監視器，發現黃曾進入便利商店買飲料，但車上的發票顯示他只買了一瓶。廖說：「兩人結夥同行，為何只買一瓶飲料？莫非是要讓對方喝，而且只能喝這一瓶。」果然，警方在車上飲料瓶殘留汁液中驗出安眠藥成分，此外，車輛前方保險桿有撞擊凹痕，車內及底盤也有可疑血跡。

▼林姓死者被棄置於80公尺深的山谷，警方大費周章才將屍體搬運上來。



全案朝命案方向偵辦，警方查出林男手機最後發射訊號在南投集集隧道附近，可是地毯式搜索毫無成果，押解黃嫌沿途找人，他卻滿口胡言。最後廖水池在看守所嚴肅對黃嫌說「這個案子，活要見人，死要見屍，二個都見不到，檢察官是不會讓你交保的！」他才承認林男已死。警方隔天在集集、水里交界的普濟橋下80公尺處找到林男的屍體，當時屍體已長蛆、發黑。

▼警方在黃正雄殺人棄屍現場、南投普濟橋上進行蒐證。



原來，黃嫌要求林男一起演一出「假綁票」向林妻騙錢來借他，遭到拒絕後，他轉而說要介紹一個大客戶，誘騙對方上車，然後讓他喝下摻有安眠藥的飲料，接著，黃一人分飾兩角，透過簡訊與通話向林妻騙錢。談判過程，林妻提到已經報警，這時在車上的林沐暉醒來，意識不清處的打開車門往外走，黃惡向膽邊生，乾脆猛踩油門將林男撞倒，但倒退、迴轉時，保險桿擦撞護欄，他一不做二不休，加速輾過躺在地上的林，林的頭顱、胸腔遭輾壓，當場死亡。





更多鏡週刊報導

【不騙老婆就慘死1】車禍遭黑道大哥押走？ 丈夫求救電話一破綻妻疑心報警

【不騙老婆就慘死2】發票不起眼明細竟藏玄機 死者座車2跡象曝凶多吉少

【不騙老婆就慘死3】「我幹嘛騙自己的錢給你花」 他太老實竟惹殺身禍