槍戰癱瘓！「輪椅特警」收到這父親節禮物　一家四口幸福合照曝

▲劉旺德家人合影。



圖文／鏡週刊

今年的父親節不一樣！劉旺德說，前天是情人節，他就接到姊姊送他的名牌皮夾，真的非常高興！弟弟搶著要買蛋糕，看著他們心中很歡喜，18年了，因為這一對龍鳳胎，帶給他做人父的機會和樂趣！

劉旺德告訴本刊，因為警察工作忙碌，平時小孩的接送都是老婆做的，老婆是很辛苦的。因此，只要姊姊和弟弟想要做的事情，他都會盡全力滿足姊弟2人，被本刊問到夫妻在家中黑白臉是誰？劉說自己太愛龍鳳胎，不捨得罵，黑臉只好麻煩老婆做，但他會支持老婆，沒有黑白臉問題！

▼劉旺德收到女兒送的名牌皮夾。



劉旺德說父女最近有小爭執，姊姊想要到台中讀大學，因此，他就發揮辦案專才跟姊姊分析到台中讀大學利弊，很高興，姊姊後來選擇在台北讀大學。弟弟讀修理汽車，老爸分析考警專的利弊，原本擔憂弟弟會有其他意見，但弟弟卻說，他本來就在準備考警專，要做「侯阿北」那樣的大英雄！

劉旺德欣慰地說，有小孩就有小孩的煩惱，看見很多同事不生小孩，不生小孩也是有不生小孩的煩惱，他的2寶，是他這輩子最大的驕傲！雖然不知道父母是否都是像他這樣全部滿足2寶，要學習什麼就學習什麼，看著老婆忙忙碌碌地接送小孩，真的心中全是感謝。

▼北市霹靂小組成員劉旺德當年英姿煥發、外表帥氣，可惜在槍戰中中彈，導致下半身癱瘓。

回想33年前的槍戰，讓自己一生都坐輪椅，雖然被眾人美稱為「輪椅特警」，但是前一段13年的復健之路無希望、心灰意冷，看著同事衝鋒陷陣，心中很是羨慕，但是與老婆認識結婚，人生完全不一樣，很感謝老婆忍痛做試管寶寶，還一對龍鳳胎，老天爺對他不薄，讓他有兒有女，感謝老天！



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