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泰國蓮花廟來桃園！他自稱「皇室大師接班人」　騙財色手法曝

王證凱（後左）今年6月帶法術班學員赴泰國修習、同泡草藥浴。（翻攝蓮花廟臉書）

▲王證凱（後左）今年6月帶法術班學員赴泰國修習、同泡草藥浴。

圖文／鏡週刊

自稱泰國知名蓮花廟台灣接班人的男子王證凱，透過交友軟體騙財騙色，他先以算塔羅牌為由接近被害女子，交往後再用收購寺廟股份、代理泰國礦泉水等理由向對方借錢，並提供電視台採訪影片取信被害人。1名熟女被愛沖昏頭，陸續交付數百萬元，半年後想討回卻遭封鎖，才知受騙上當。因被害人不少，且王仍繼續行騙，熟女除了提告，也呼籲網友千萬小心，不要落入愛情陷阱。

Ａ小姐告訴本刊，去年6月，她透過交友軟體認識王男，聊天數日後，王用算塔羅牌分析運勢為由相約見面，趁著算塔羅牌時，王問她感情、工作等很多問題，為避免分析結果失真，她不慎透露許多隱私。

之後，王每天傳訊噓寒問暖，去年9月他到泰國出差返台，在防疫旅館內更是時常致電、視訊找Ａ小姐聊天，隔月就向她告白。Ａ小姐認為，雖王比她小10歲，但很有誠意，對王也有好感，便答應交往。

2人交往後，王證凱慢慢露出真面目，他自稱桃園蓮花廟大股東，強調泰國蓮花廟是當地皇室御用廟宇，該廟大師法力高強、地位崇高，而他是由泰國大師獨家授權，在桃園開廟供奉神尊，也是被指定的台灣接班人。

▼A小姐（右）誤信王證凱（左）的甜言蜜語，慘遭騙財騙色。

A小姐（右）誤信王證凱（左）的甜言蜜語，慘遭騙財騙色。（讀者提供）

去年10月某日，王向Ａ小姐表示需要4百萬元收購蓮花廟股權，他尚缺10萬元，希望Ａ小姐先借他，承諾10月底會歸還，Ａ小姐認為金額不大，禁不起男友再三請託，同意借款。

不過，10月底還款前，王又說，已跟泰國方面談好「聖地湧泉」礦泉水的獨家代理權，台灣通路也備妥，屆時會在統一超商等賣場上架，因有泰國聖地加持，一定會比法國知名礦泉水Evian賣得要好。王說，獨家代理權要價8百萬元，希望Ａ小姐借他1百萬元，但因之前借出的10萬元尚未拿回，Ａ小姐遲未回覆。

發現她躊躇不決，王證凱轉換戰略，慫恿Ａ小姐當股東，把10萬借款加上1百萬元當成礦泉水的投資金。王男稱，將在12月底飛泰國簽代理權合約，2個月後礦泉水在台灣上架，到時候就能按比例分紅，還使出溫情攻勢說，這是2人共同事業、一起為未來打拼，Ａ小姐最後簽下出資證明，交付1百萬元給王。

▼桃園蓮花廟號稱獲泰國王室御用大師授權在台興廟。

桃園蓮花廟號稱獲泰國王室御用大師授權在台興廟。（翻攝年代MUCH台）

王拿了Ａ小姐110萬元後，去年12月，王又說蓮花廟要在桃園大溪建造一座東南亞最大的朝聖地，屆時2千坪莊園會結合喜宴及觀光餐飲，他是廟方大股東，要幫忙出180萬元搬遷費，但因資金全投入礦泉水生意，希望Ａ小姐先借他，還說今年6月會連本帶利歸還。

「他說今年2月礦泉水上架、8月莊園開幕，到時候月入百萬元不是問題，還說財富自由後，就可以帶我遊山玩水、吃遍美食。」Ａ小姐指出，為取信於她，王還傳蓮花廟大師替泰國皇室及明星加持的影片，及他接受台灣電視台採訪的影片給她看，為了幫助男友，她又借出180萬元。

去年12月底，Ａ小姐發現王根本沒有飛泰國簽約的計畫，頻頻追問，但王總說因新冠肺炎疫情順延。今年2月，王又以大溪莊園有需求為由，向她借60萬元，Ａ小姐告訴他，存款幾乎都借給他，自己快要沒錢吃飯，沒想到王竟回說：「妳不是有保單？可以拿保單去貸款啊！」被愛沖昏頭的Ａ小姐，也真的拿保單貸款給王。

Ａ小姐告訴本刊，王證凱總說在蓮花廟忙，電話、簡訊經常不接不讀，只有要錢時才會獻殷勤，今年3月他陸續要Ａ小姐幫買賓士車、送最新iPhone給他，今年4月，Ａ小姐對二人關係及借款流向非常不安，不時催款，王竟又搬出大師要做珠寶交易、要挖礦等理由借錢，Ａ小姐決定分手討錢，卻遭王封鎖。

找不到王男，Ａ小姐轉找蓮花廟，卻發現已停止營業，她私訊廟方臉書粉專，只得到已搬遷的回覆，而王所說的朝聖莊園，根本就沒這回事。Ａ小姐求助無門，氣憤之下上網發文，沒想到竟意外獲得不少被害人回應，她才知道王到處騙財騙色，就當兵的同袍也被他欠債，是不折不扣的渣男，決定提告，希望討回損失的金錢及公道。

▼蓮花廟位於桃園區介壽路，目前已停止營業。

蓮花廟位於桃園區介壽路，目前已停止營業。（翻攝Google Maps）

本刊調查，桃園蓮花廟聲稱供奉地表最強的天龍四面佛、黑財神、專吃小人的拉胡天神等6尊泰國神明，雖目前已無實體廟宇，但仍透過臉書宣傳，提供塔羅、降術符咒教學等服務，藝人綠茶曾赴該廟參加法會，一度被當成宣傳，但該廟法師、主委及王證凱3人，都曾因債務糾紛挨告，或被網友在臉書留言討債，爭議不小。

遭控騙財騙色的王證凱，自稱軍人世家，從軍8年，退伍後搖身一變成為青年創業講師，曾以榮譽校友之姿受邀回軍校演講。他常在個人臉書分享勸世金句，曾發文：「雖然退伍數年，但我仍以軍人自居，在商場上用不同方式履行我保家衛國之責，國家、責任、榮譽始終在我心！」對比他的詐騙行徑，十分諷刺。

Ａ小姐告訴本刊，王男失聯後，仍在交友軟體獵豔，也在蝦皮販售法器、宣傳蓮花廟，還在臉書的塔羅牌社團開直播騙人，她呼籲檢警盡快偵辦，也提醒網友不要落入陷阱，受騙上當。



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