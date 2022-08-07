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霹靂小組追要犯中彈癱瘓！女友離開　遇到她生下龍鳳胎

北市霹靂小組成員劉旺德當年英姿煥發、外表帥氣，可惜在槍戰中中彈，導致下半身癱瘓。（劉旺德提供）

▲北市霹靂小組成員劉旺德當年英姿煥發、外表帥氣，可惜在槍戰中中彈，導致下半身癱瘓。

圖文／鏡週刊

33年前的台北市新生公園警匪槍戰，北市刑大霹靂小組成員劉旺德追捕十大槍擊要犯陳新發被突襲中彈，下半身癱瘓。漫長的復健之路，一度讓他灰心，直到20年前認識他美麗的妻子，並兩度進行人工受孕，終於產下一對龍鳳胎寶寶，當爸爸努力賺奶粉錢，讓劉的艱辛人生，黑白轉為彩色。

當年槍戰時，劉才24歲，英姿煥發、外表帥氣，擁有很多粉絲。槍戰後，劉被破格升任小隊長，被媒體及學弟妹封為「輪椅特警」，可是因為論及婚嫁的女友離開他了，讓他自暴自棄，副大隊長侯友宜看著老兄弟意志消沈，開口勸劉「放了別人、才能放了自己！」

劉旺德日前接受本刊採訪，13年的痛苦煎熬復健之路，他坐在輪椅上，隊長會要他跟著小隊去送人犯，也會做霹靂小組巡邏車到街道巷弄巡邏，其實他了解隊長的用意，目的要讓劉透透氣，不要老待在隊上，因此，走到外面，就忘掉自己坐著輪椅，「我是北市霹靂小組一員」，跟隨學長學弟一起辦案及巡邏、臨檢！

▼時任北市霹靂小組副大隊長侯友宜曾勸劉旺德適時放下。

時任北市霹靂小組副大隊長侯友宜曾勸劉旺德適時放下。（翻攝劉旺德臉書）

2002年，朋友介紹認識在新竹學區工作的美麗老婆，去見岳父母時很緊張，還好是媒人婆現任新北市深坑區長黃美華幫忙說好話，很快地他們就結婚。今年已經滿20年，劉旺德說，3天前看見老婆留言才記起結婚紀念日，更恍然大悟，上個月，老婆要與他帶著女兒、兒子到花蓮渡假，「我們一家人很幸福快樂！」

劉表示，結婚就是要當爸爸和媽媽，這點他們夫妻的認知相同，因此，辛苦老婆大人用人工受孕的方式，做「試管嬰兒」，第二次就成功「造兒」成功，更高興地是，上天送的禮物是一對龍鳳胎寶寶，姊姊比弟弟早30秒出生，姊姊像他，弟弟像媽媽，兩姊弟身體健康！

▼劉旺德夫妻鶼鰈情深。

劉旺德夫妻鶼鰈情深。（翻攝劉旺德臉書）

劉旺德問本刊，他的小朋友當年滿月送的油飯、蛋糕好不好吃，本刊回答，兄弟們都說很不錯，尤其是那滿月酒席，當時也已經是刑事局長的侯友宜，不僅是自己來，連他的夫人也來。劉說，侯局長夫妻堅持一人要抱一娃拍照合影，侯局長夫妻很高興看到劉當爸爸。

劉表示，過去很執著要站起來，想在警界再衝衝績效，可是，最近聽到當年一起槍戰的夥伴，有人已經病逝，有人退休，還有人還在當組長準備要退休，他們當年破格後，有人繼續參加警佐、升等考試，工作非常忙碌，想想自己現在有子有女，還有水某，家庭生活美滿，真的放下了！再過3年也要屆退，時間過地真快！

▼劉旺德龍鳳胎滿月，侯友宜夫妻各抱一個娃。

劉旺德龍鳳胎滿月，侯友宜夫妻各抱一個娃。（劉旺德提供）

1989年7月31日深夜，劉旺德等人巡邏經過北市新生公園，看見兩派人馬正在進行軍火買賣交易，雙方發生激烈槍戰，北市警方查獲楊一烽、周冠群等3嫌，另有張重發、許世樂、余裕隆等槍擊要犯逃逸。

劉聽見「來呀，捉我呀！」的挑釁聲音，立刻衝過去，不料，竟遭到偷襲開槍射擊，一槍從肩頭貫穿體內，靠著強烈的求生意志，劉被搶救回來，卻要面對下半身完全癱瘓的殘酷事實，這一場警匪槍戰震驚全國，也打響北市刑大霹靂小組、街頭藍衫軍的威名！但卻讓劉旺德從此坐輪椅，並成為警界響叮噹的「輪椅特警」。

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