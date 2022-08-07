十大槍擊要犯「臭嘴張」遭狙殺癱瘓自轟亡　霹靂小組：現世報

▲劉旺德多年前遭十大槍擊要犯張重發槍擊，導致下半身癱瘓。



圖文／鏡週刊

曾列十大槍擊要犯、綽號「臭嘴張」的張重發，曾在北市新生公園與警察發生槍戰，打傷一名警察。而被張射殺的警察，就是劉旺德。詭異的是，18年前，張在台中街頭遭到黑道狙擊中彈，下半身癱瘓，後因承受不了病痛，在汽車旅館內舉槍自盡。回想這樁往事，劉旺德說張是現世報！

警方調查，1989年7月31日深夜，槍擊要犯張重發、許世樂、余裕隆到北市新生公園跟陳新發犯罪集團代表周冠群、楊一烽等人軍火買賣時，竟被巡邏的北市霹靂小組成員劉旺德等4警看見，上前要攔查，卻遭到對方開槍射擊，雙方展開激烈槍戰。

資深刑警表示，張重發、許世樂射擊警察劉旺德後，立即逃回台中躲藏，1989年8月9日在台中被警方逮捕時，張重發坦承犯下北市新生公園警匪槍戰，並認罪開槍射擊警察劉旺德。

▼北市刑大霹靂小組成員劉旺德多當年曾與十大槍擊要犯張重發發生槍戰。



警方指出，「臭嘴張」張重發被捕時，警方查扣2把中共製黑星手槍、1枚手榴彈，還有美製烏茲衝鋒槍，及2把美製施密斯左輪手槍、35發子彈，張都推給已經死亡的「大頭源」，對此警方是保留的。而張的2槍中有1槍，就是打中劉旺德的凶槍。

警方表示，2004年11月14日，張重發出獄不久，遭黑道份子在街頭開槍狙擊，身中8槍，張送醫一度命危，雖被救回但半身不遂，3個月後張在汽車旅館內開槍自轟身亡，結束他惡徒的一生。

劉旺德日前接受本刊採訪時說，他當年從老戰友那裡獲知張重發的死訊，也知道張被黑道開槍打中致半身不遂，張是現世報！而他的2寶，不僅照片放在辦公桌，尤其喊他一聲「老爸」，心中滿滿的幸福。

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