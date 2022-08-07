全國10萬避難處可容納8600萬人　這APP秒查最近防空洞

▲攸關民眾逃生避難的防空警報發放，權責由國防部認定。



圖文／鏡週刊

中共解放軍近日在台灣周邊海域進行軍演，影響我國家安全，為因應可能需要，警政署推出「警政服務APP」查詢服務，全國共有10萬餘處防空避難設施，萬一戰事升高，民眾可以到民防指揮管制所官網下載查閱。

中共對台文攻武嚇，在東部海域試射多枚東風飛彈，由於防空洞是空襲時重要設施，民眾需要知道離自己最近的防空洞位置，一旦戰事發生，可立即至離自己位置最近的防空避難設施內躲避。

警政署指出，全國防空避難設施有10萬5,000多處，總容納人數可以達到8665萬多人，除離島地區有早期建置的防空洞外，台灣本島多數利用公有、民間的地下室、地下停車場充當防空避難所，民眾可多加查詢了解，以備不時之需。

面對緊急應變部分，警政署指出，若遇戰時或戰爭將發生時，除了依照平時自行儲存資訊，盡速避難外，也可依當地標示、像是黃色防空避難設備標誌牌，或聽從軍方、憲兵、警方及民防人員引導，進入防空避難處所避難。

▼民防指揮管制所的防空警報設施近期加強檢修。



目前警政署已把相關資訊，放在「警政服務APP」，民眾可在手機即可查到最近的防空洞，或在民防指揮管制所官網也可查詢，內有全國各縣市防空避難設施，並提供注意事項。

警政署建議，民眾可利用手機截圖、或下載離線地圖，標註辦公處所，或住家附近防空避難設施，預先下載儲存，方便隨時或網路斷線查閱。

為提供民眾查詢防空避難設施地點，警政署把相關資訊設在「警政服務APP」（App Store下載、Google Play下載）及民防指揮管制所官網的資訊公開欄位「警政署防空疏散避難專區」，以供查詢。



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