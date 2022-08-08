ET專訪／都更危老也關心　陳時中自爆住海砂屋：常常天花板就掉一塊

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）



◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／陳家祥

民進黨台北市長參選人陳時中投入台北市長選戰後，花了2周時間勤走地方與基層互動，近來開始拋出市政藍圖規劃，向支持者擘畫未來。談到台北市的未來，陳時中接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪時講得實際，直指交通問題是大家最關心的議題，也會是整體改善的重點。但他也說，危老、都更是他非常關注的議題，未來也會提出相關的政策，更爆料自己過去曾住過海砂屋，十分理解住在危樓裡的恐懼。

「我自己又更關心的，是都更跟危老的問題。」在進一步深談交通問題前，陳時中先特別點出同樣棘手的都更、危老建物問題，直言政府常常看到、也知道這些危險老舊的房子，不能等到事情發生了才在說「如果怎麼樣」，若已經知道問題，就要及早解決，不要再拖延。

「我知道裡面牽涉很多權益、很多法令的問題。」陳時中強調，會本著以人為本的精神，來處理危老、都更。陳時中也回憶，8年前柯文哲市長選舉時對都更政策有一個批評，「他那時候說都市更新條例已經通過15年了，好像什麼都是龜速，他用龜速來形容，要800年才能夠都更」，柯市長認為問題癥結之所在，是在於政府角色不見，最後提出來解方是公辦都更。

陳時中說，近期延壽國宅都更的完成，柯市長也同樣講了一樣的話，「我覺得稍微晚了一點」，8年前因為都更的政見支持他，還提出「找出問題、政府領導大家做」，那時候的柯市長給人感覺到希望，「可是那些希望，好像這幾年磨滅了不少」。言談中不時透露出對於柯文哲的失望，陳時中強調，未來會繼續讓政府在都更、危老議題上有角色，怎麼樣能夠公平公正、即時解決大家的問題，這些他要來努力的。

至於為何會特別關心都更、危老的問題？陳時中直言，這是眼見所及的直接感受，「住在台北有時候還沒這麼深刻，出國到歐洲去訪問回來，覺得台北稍微『螺絲比較鬆』」，以前的老舊社區應該變成文化主體，但年久失修，讓人覺得很可惜，這些都需要去改善的。

而到底對危老議題的感受有多深？原來，陳時中過去就曾是海砂屋的居民，「我自己以前住的房子也是海砂屋，常常天花板就掉一塊，覺得不安心」，但這些問題是歷史共業，沒辦法一下子解決，在那時候就有很多的海砂屋，如今問題越來越嚴重。像是原地改建分配、估價售予政府、異地分配新屋等，其實政府應該有相關配套，陸續都要趕快做。

「我想，柯P也不是完全沒做，只是我覺得有點停滯，因為有些想法是成熟可以做的、應該立刻來做、積極來做。」陳時中說，市政很多是分配的問題，首要之務當然是以照顧人為優先、以人為本，再來是兼顧環境，最後再來思考怎麼市容更好，未來會陸續提出更積極、實際有效的方式，來向市民報告。

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）