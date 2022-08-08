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ET專訪／內湖寶地！陳時中端交通4解方　矢志解決問題：不因困難而不做

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和
◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／陳家祥

台北市內湖區的交通問題多年未解。民進黨台北市長參選人陳時中端出的第一道政策，就是針對內湖交通而來，主張8年內完成捷運東環線、7年紓解內湖交通「大動脈」。由於政策牽涉中央地方合作，更是不同於以往的「大興土木」，陳時中接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪時說，任何事情都有困難跟不確定性，主官的決心很重要，不會不負責任地說「沒辦法」，也不會因為有困難而不開始做。

「整個內湖南港，將來在台北是一個非常重要的科技重鎮。」陳時中說，內湖是一個宜家宜居、宜居宜業，「在這裡做生意很好做，也很好住，有山有水」。但前有河、後有山，地理環境也侷限了內湖的發展，如果交通問題不解決，發展一定會受限，「內湖是期待很深的一個寶地，我們希望能夠把交通解決」。

講到這裡，陳時中也忍不住抱怨，這時候提出來，當然是希望能更進一步解決問題，本來想說大家會想一起來解決，「沒想到柯P就先潑我冷水，說交通沒救了，這對市民來講是不公平的，起碼市長應該負責任地說想一下」；而黃副市長說是歷史共業，「每一樣都是歷史共業啊」，有這結果就有因，「因」是以前留下的，現在人是要「為未來想辦法」，這是一個非常重要的態度問題。

談到內湖交通，陳時中專訪前1個小時才開過記者會，講起自己與團隊、專家等多次反覆思量出的內湖交通解方，除了提出更深入的解釋外，言談中更可看見他對內科路網的熟悉，確實是有實際了解過。

「有一個高運量的捷運系統，這是終究的核心解決辦法。」面對外界質疑興建捷運至少要10年以上的時間，陳時中說，有求教過專業營造團隊，「我們認為8年是一個可能的努力目標」。他強調，推動建設的過程中，「主官的態度很重要，做任何事情主官的態度拿出來，整體的市政機器動起來的力量很大」。

▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

眾所皆知，內湖交通問題出自都市計畫設計不佳，陳時中便提出4個解方。第1，「堤頂交流道往北匝道動線改善」，紓解舊宗路口壅塞，避免車輛繞行。另外，也活用鄰近的國道1號，增闢「行善路銜接國1高架北向進出匝道」，引導內科車流經瑞光路、行善路銜接國1；新闢「環東大道銜接國1工程」，使基隆往返台北的車流不必再下到平面道路，改善南京東路沿途壅塞問題。最後，則是新闢「堤頂－塔悠地下連通道」，提供大直、內湖往返松山、信義替代路徑，打造貫穿基隆河南北的連通大動脈。

陳時中提到，就算有高架橋，但基隆、汐止一帶的居民如果要進入台北市，仍必須經環東大道先進入到內湖，「其實沒有必要進到內湖，如果他要到東區的時候，不需要這樣繞」；部分路段更是下到平面道路再上高架橋，過程中就一路回堵到南京東路、瑞光路等，因此需要一個高架橋紓解車流。

▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

不過，陳時中也明白，相較過去的「小針美容」，這些計畫已經是「大興土木」的等級，撇除捷運東環段不談，匝道動線改善約1.5年、增闢道路與高架橋銜接國1需耗時4到5年，最大的「堤頂－塔悠地下連通道」更要耗時7年之久。

他強調，政策推動過程中，主官的態度與意志非常重要，當主官說出「沒有辦法」的話，這個事情自然就是「沒有辦法」。陳時中說，未來會把態度拿出來，12年變8年，把事情變成是可能的，這要努力解決，「任何事情都有他的困難跟不確定性，所以我說主官的決心是很重要的事，我們不會因為有困難而不開始來做」。

至於柯市府最爭議的，就是與中央溝通不順，導致建設推動出問題。陳時中說，他知道他提出的計畫有牽涉到國道，跟中央政府的溝通會很多，但「相信政府是一體的，台北市好、全台灣都好」，那條路做好，基隆、宜蘭也好，大家都好，因此會好好的跟中央政府做分析、討教，「對台灣好的話，中央一定會支持來做」。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中端出政策牛肉，解決內湖交通問題。（圖／陳時中競選辦公室提供）

 

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