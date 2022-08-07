藍營前外交官酸雷根號「倉促逃離」：大陸一宣布軍演就跑了

▲美軍航空母艦「雷根號」近日留在台海周邊海域。（圖／路透）



記者杜冠霖／綜合報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國大陸隨即展開一連串動作施壓，更展開大規模軍演，對此，國民黨籍前外交官介文汲表示，陸方軍演是測試美國跟美國盟友的底線，而大陸一宣布軍演，美國原來在台灣水域附近的雷根號就「倉促逃離」。然而，針對類似的說法，白宮明確表示，國防部已下令雷根號留在台灣周邊「監控情勢」，5日傍晚一架代號FFAB123的MH-60R海鷹直升機，在台東外海空域現蹤，也顯示雷根號還未走遠。

對於台海緊張局勢，介文汲表示，這次陸方軍演從外交角度來看，就是測試美國跟美國盟友的底線，而美國的反應就是美國的底線。大陸一宣布軍演後，美國原來在台灣水域附近的雷根號加速離開、倉促逃離，原本外委會3日原本要審台灣政策法案，等於要重寫台灣關係法，軍演第二天美國參議員就宣布喊停、不審了。

然而，根據日本媒體6日報導，雷根號最新位置，是在日本南部近海，緊盯著台海動態。而且航空監測還發現，5日傍晚一架代號FFAB123的MH-60R海鷹直升機，在台東外海空域現蹤，代表著雷根號還未走遠。對於雷根號動向，美國白宮4日也明確表示，國防部已下令雷根號留在台灣周邊「監控情勢」。

白宮重申，美國不尋求也不樂見危機發生，但將持續依循國際法，在西太平洋海域及空域活動，並繼續支持台灣，捍衛自由開放的印太區域，未來數周也將通過台灣海峽，進行標準空域及海域過境，符合美方長期捍衛海洋自由及國際法的行動，並以進一步措施展現對日本等區域盟友的安全承諾。

介文汲還指出，美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）8月4日就表示「非常擔憂」，代表裴洛西此行沒有和他們的意見一致，讓大陸創造一個新現狀，而且中國大陸會讓這個新現狀變成一個新常態，柯比還說，未來數周內會派遣軍艦前往台海，「這是美國底線，而台灣的底線是美國劃定。 」

介文汲最後提到，日本、歐盟、蔡英文沒有底線，他們的底線就是美國的底線，日本人不敢講一句話，只敢講他們經濟水域在那，台灣兩字都沒提過，措辭沒什麼敏感字眼，日本人極為小心謹慎，因為美國在畫底線，「那蔡英文呢？我用兩個字，躺平！」

對於台海局勢，日本首相岸田文雄5日宣布，內閣將在10日改組，自民黨內也將做人事調整。內閣改組的部分原因，也跟台海局勢升溫有關。他解釋，「日本目前正面臨新冠疫情，高物價，還有烏克蘭跟台灣的問題。我們將大幅強化防衛能力，同時我們目前也處於天然災害的季節。」