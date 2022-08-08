陸軍演風波未歇　新黨提「和平方案」：兩岸共管台海、願幫忙遊說北京

▲美軍航空母艦「雷根號」近日留在台海周邊。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國國會眾議院議長裴洛西旋風訪台，中國大陸隨即展開一連串動作施壓，更展開大規模軍演，而新黨8日上午開記者會倡議「台灣海峽和平方案」，內容包含：台灣海峽可由中國兩岸政府共同管轄、美日列強及外國軍事機艦不得進入等，新黨建議，蔡英文政府主動向北京政府提出協商，「如有困難，亦可考慮授權新黨代勞。」

對於陸方軍演，新黨副主席李勝峯表示，陸方軍演雖然結束了，但我們必須面對新的兩岸關係，「因為國王的新衣被拆穿，長期以來民進黨宣傳的聯美抗中保台被證明是假的，台灣保不了台獨跑不了，民進黨必須重新思考，否則越走錯越多。」

李勝峯指出，軍力上不管數量質量我方都難以與大陸對抗，買更多武器或恢復徵兵、男女都當兵等建議都是笑話。而美軍也不會派兵來馳援台灣，各國也不敢反對大陸在台灣軍演，台海已面臨新局勢。

新黨黨主席吳成典則提出「台灣海峽和平方案」，吳表示，新黨向北京和蔡英文政府提出「台灣海峽和平方案」，內容如下：

1.台灣海峽由中國兩岸政府共同管轄。

2.所有民用船隻和航空器由原有航道自由通行。

3.兩岸軍用機艦依台灣原認知的海峽中線（可用經緯定義）規範，雙方各不踰越。

4.美日列強及外國軍事機艦不得進入，如有違背，雙方在各自範圍內負責驅離。

5.如驅離無效，得互相呼叫支援，雙方亦可直接主動介入。

對於該方案可行性，吳成典表示，建議蔡英文政府主動向北京政府提出協商，如有困難，亦可考慮授權新黨代勞。