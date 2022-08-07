又揚言「再教育台灣人」　陸駐法大使：台灣民眾被台獨思想毒害了

▲盧沙野8月3日接受法國BFM電視台專訪，稱要「再教育」台灣人。



文／中央社台北7日電

中國駐法大使盧沙野先前一番「再教育台灣人」的言論引發軒然大波。但他仍不改口，持續堅稱要「再教育」台灣人，並指台灣民眾被台獨思想「毒害」，要清除分裂、分離主義思想。

據中國駐法國大使館網站披露的採訪實錄，盧沙野在接受法國LCI電視台直播專訪時，作上述表示。

主持人首先詢問，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示中國反應過度，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台已超過48小時，中方軍演規模如此大，布林肯的話有無道理？

盧沙野則再次重申中方立場，指責美方作為嚴重違背美國政府堅持的一個中國原則，稱裴洛西訪台侵犯中國國家主權與領土完整。

▼盧沙野8月5日接受法國LCI電視台專訪，又提「再教育」台灣人。（圖／翻攝大陸駐法大使館）



盧沙野還說，有人說此類訪問並非沒有「先例」，之前是有這樣的情況，但當初就是一個錯誤，就不能構成先例。

盧沙野接著說：「如果一個人已經殺了人，那他就有權利去殺第二人嗎」？

主持人面對盧沙野這番話則回應：「我們不能將佩洛西（裴洛西）的訪問與一個人的死亡相提並論。她沒有殺任何人」。

不過盧沙野續稱，道理是相通的，錯誤不能構成先例，他並指責裴洛西「很任性」。

主持人續問，中國展開一系列的軍事演習，目的為何？盧沙野回答，是「為了維護地區和平穩定」。此回應惹得主持人重覆他的話，並表達疑問「為了維護地區和平穩定」？

盧沙野才繼續解釋，如果不充分展示中國軍隊堅決捍衛國家主權和領土完整的堅定意志，美國和台獨分裂勢力就會繼續用「切香腸」手法，一步步實現台灣獨立。

▼盧沙野「再教育」的說法引起大量關注。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）



主持人則回應，台灣獨立有那麼嚴重嗎？他們自己想要脫離中國、自我解放，「也要聽一聽他們現在的真實想法。」

盧沙野回應，分裂中國並不是台灣民眾的真實意願，「當前局面是台灣當局的反華宣傳、去中國化宣傳造成的。20年前、10年前，大多數台灣民眾是支持統一的」。

主持人表示，事情起了變化，世界處於變化之中。

盧沙野表示，既然世界現在正在改變，那麼將來還會有變化。他並說，上次接受訪問時他曾說，應該面向台灣民眾開展正確教育。

盧沙野接著進一步談「再教育台灣人」。他宣稱，「台灣當局對民眾開展『去中國化』教育，民眾被『台獨』思想灌輸、毒害了。應該進行『再教育』，來清除這種分裂主義、分離主義的思想」。

盧沙野此前的「再教育台灣人」，引來國際輿論抨擊，不過盧沙野不改口。有說法認為，他的言論重創他和中國的形象。