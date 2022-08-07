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陸看透台灣免翻牆看谷歌！　官媒發動14億人共建實景地圖　

▲大陸號召共建台灣實景地圖 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸官媒和百度號召14億人共建台灣實景地圖 。（圖／翻攝 百度）

 記者任以芳／綜合報導

大陸官方近期對台灣四天大規模軍演，大陸官媒《環球時報》今（7日）在社群媒體發文與大陸科技業者百度合作，呼籲14億人民上傳相片共建台灣實景地圖，還能抽獎，據悉地圖已完成近40%，百度APP全新「台灣實景地圖共建」功能全上線，在台灣也能使用。

《環球時報》今在微博發文，@微博科技 @微博熱點 聯合@百度 @百度地圖 ，共同發起共建台灣實景地圖。圖片徵集活動，即日起至8月25日，曬出拍攝的台灣實景圖並帶圖中位置發佈微博。

該文還強調，「百度地圖將隨機翻牌網友送出翻牌獎品，同時上傳的圖片也有可能入選台灣實景地圖！」

▲▼ 大陸百度地圖推出「台灣省實景地圖共建」功能 。（圖／翻攝 百度、環球時報）

▲ 實際測試，百度地圖顯示台灣街道十分精確。 （圖／翻攝 百度）

綜合陸媒報導，大陸網友過去必須翻牆，使用谷歌看台灣街道。近期軍演之後，大陸網管開放各大地圖APP都可顯示台灣每個街道，精確到街道上的紅綠燈，路邊的便利店、紅綠燈、公交地鐵都清晰可見。

很多人都發現，台灣很多道路都是以大陸城市命名，包括鄭州路、長安路、南京路等。記者實際測試，台北大直國防部、海軍司令部尚未顯示，但空軍司令部史館、海軍司令部戰史陳列室地圖有顯示。

▲▼ 大陸百度地圖推出「台灣省實景地圖共建」功能 。（圖／翻攝 百度、環球時報）▲▼ 大陸百度地圖推出「台灣省實景地圖共建」功能 。（圖／翻攝 百度、環球時報）

▲許多大陸網友發現，台灣街道以以大陸城市命名 。（圖／翻攝 百度）

據了解，百度地圖6日起推出全新「台灣實景地圖共建」功能，在台的用戶可以上傳台灣各地點的實景照片，只要搜索關建字會在地圖上直接顯示。打開百度地圖APP，搜「台灣、實景」關鍵字可進入共建頁面。

另外，還有不少大陸網友對台灣的美食廣泛討論，「台灣山西刀削面」搜索爆量，導致地圖搜索該詞條時出現卡頓，網友熱烈討論「百度地圖被搜崩了」，百度地圖台灣地圖使用量增長近1000倍。

據了解，百度地圖實景已遍布大陸各地，實景地圖需要採集車和採集員實地勘測，當前尚不具備製作台灣實景地圖的條件。

▲▼ 大陸官媒今晚全程直播裴洛西航班，直播地圖把台灣摸透透。 。（圖／翻攝 中國網）

▲大陸官媒2日全程直播裴洛西航班，直播地圖把台灣摸透透。（圖／翻攝 中國網）

早在裴洛西2日訪台當天，北京顏先生向《東森新媒體ETtoday》記者提供影片顯示，大陸官媒《中國網》當晚網路直播「實時關注SPAR19航班動態」，畫面清楚可見裴洛西航班從宜蘭線進入桃園方向，再轉往新北市上空，最後飛往台北市，地圖資訊一路顯示航班路線。

當裴洛西航班即將降落松山機場之前，大陸直播資訊把沿路細節全程透明直播，行經五股區、三重區，越過基隆河，還看到行天宮地標，台北市美術館，大直，細到連附近明水路、樂群一路都清楚可見。

當時不少大陸網友好奇留言，官方什麼時候開放使用繁體台灣地圖，簡直早就把台灣摸透透。

延伸閱讀：裴洛西訪台對岸千萬人追看　陸官媒全程直播「把台灣全摸透？」

▼大陸官媒2日晚上用網路全程直播裴洛西航班 。（圖／北京顏先生提供）

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