日本捲台海危機！兵推「台灣有事」　商討台日同時遇襲對策

▲日本智庫6日在東京舉行兵棋推演，模擬在「台灣有事」的情況下，日本應如何應對。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西訪台，激怒中國舉行大規模實彈軍演，其中還有5枚飛彈墜入日本經濟海域（EEZ），讓日本也被捲入這場台海危機之中。日本智庫6日在東京舉行兵棋推演（又稱桌上演習，Table Top Exercise），模擬「台灣有事」的情況，假設中國在台灣周邊的軍事威脅升級時，日本應如何應對。

據《日本經濟新聞》報導，這場推演是日本戰略研究論壇繼2021年後，第二次舉行相關模擬研究。日本所有的國會議員、前防衛相和前自衛隊幹部都出席了這場將持續進行至7日的推演，以商討日本該如何應對共軍同時入侵台灣和釣魚台的情況、如何撤離在台日本人與處理台灣難民，以及如何對付中國的核威脅。

報導稱，推演的具體內容是中國趁著載有大量海上民兵的漁船與日本海上保安廳的巡邏船發生衝突之際，趁亂讓漁民登上釣魚台，而中國同時也以「台灣軍方擊中中國無人機」為藉口，對台發動飛彈襲擊，造成「雙線緊急」的情況。

模擬過程中，日本政府基於日本2015年通過的安全保障法制，判定「台灣有事」已對日本構成明顯的「存亡危機事態」（存立危機事態），而釣魚台則是日本遭受攻擊的「武力攻擊事態」，因此政府可以下令自衛隊出動，以行使受限的集體自衛權。



在推演中擔任首相角色的前防衛大臣小野寺五典在演習結束後告訴媒體，日本目前很難在危機發生時認清情況，「我們需要花很長時間才能確定漁民的真實身份」，因此自衛隊應在「台灣有事」前靈活部署，並做好相關準備。日本也呼籲美方在支援台灣的同時，也應根據《美日安保條約》共同應對釣魚台問題。