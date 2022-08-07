快訊／銳鳶無人機才升空「突緊急返場」　軍方解釋原因

記者趙蔡州／綜合報導

停駐在屏南恆春機場的「銳鳶無人機」7日上午升空，沿著機場周邊繞行、偵蒐等任務，不料中午12時許疑似發生不明問題，所幸返回機場後順利降落。對此，軍方下午表示，銳鳶無人機中午是因為天候因素，才會提前返航。

中共解放軍近日繞台軍演，6日一度傳出解放軍無人機進入西南空域，我軍銳鳶無人機立刻起飛前往監視，儘管消息未經軍方證實，仍引起眾多軍事迷熱議。銳鳶無人機7日再次升空執行偵蒐任務，其中第1架上午8時許起飛，約3個多小時返回，不料第2架銳鳶無人機升空後不久，就傳出意外消息，緊急返回。

針對意外消息，軍方7日下午解釋，銳鳶無人機中午是由於天候因素，才會提前返航。

▲軍方解釋，7日中午由於天候因素，銳鳶無人機才會提前返航。（圖／民眾提供）

據悉，銳鳶無人機（原名中翔二號無人機）是中山科學研究院為中華民國陸軍研發的無人航空載具，2017年移交中華民國海軍海上戰術偵蒐大隊，主要負責日、夜間偵蒐與戰場監控任務，也能夠在災難發生時，負責空中通信中繼與災害評估等任務。

而一套銳鳶無人機系統由起降操控站、地面導控站、可攜式影像接收器、情資後傳系統、飛行模擬器、戰術運裝輪車與四架無人飛行載具組成。

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