　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

快訊／銳鳶無人機才升空「突緊急返場」　軍方解釋原因

記者趙蔡州／綜合報導

停駐在屏南恆春機場的「銳鳶無人機」7日上午升空，沿著機場周邊繞行、偵蒐等任務，不料中午12時許疑似發生不明問題，所幸返回機場後順利降落。對此，軍方下午表示，銳鳶無人機中午是因為天候因素，才會提前返航。

中共解放軍近日繞台軍演，6日一度傳出解放軍無人機進入西南空域，我軍銳鳶無人機立刻起飛前往監視，儘管消息未經軍方證實，仍引起眾多軍事迷熱議。銳鳶無人機7日再次升空執行偵蒐任務，其中第1架上午8時許起飛，約3個多小時返回，不料第2架銳鳶無人機升空後不久，就傳出意外消息，緊急返回。

針對意外消息，軍方7日下午解釋，銳鳶無人機中午是由於天候因素，才會提前返航。

▲無人機 。（圖／民眾提供）

▲軍方解釋，7日中午由於天候因素，銳鳶無人機才會提前返航。（圖／民眾提供）

據悉，銳鳶無人機（原名中翔二號無人機）是中山科學研究院為中華民國陸軍研發的無人航空載具，2017年移交中華民國海軍海上戰術偵蒐大隊，主要負責日、夜間偵蒐與戰場監控任務，也能夠在災難發生時，負責空中通信中繼與災害評估等任務。

而一套銳鳶無人機系統由起降操控站、地面導控站、可攜式影像接收器、情資後傳系統、飛行模擬器、戰術運裝輪車與四架無人飛行載具組成。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

ET快訊
百萬網紅發1支片賺多少？　愛莉莎莎YouTube收益「全公開
孫藝真挺4月孕肚上工！　一側身「小腹隆起」真實畫面曝光
月經沒來！醫一照「心臟怦怦跳」　3寶媽秒愣：他結紮了
大雷雨警報！超猛「午後雷雨」+準木蘭成颱　一圖看下周天氣
他硬闖車道衣服鉤住！下秒遭「強制野外露出」　13秒片網笑翻
快訊／17人闖葫蘆谷「遇山洪受困」！消防人員全救出
快訊／銳鳶無人機才升空「突緊急返場」　軍方曝原因
五堅情唱一半「數字天團」突衝上台！　集體無預警宣布退團

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

快訊／銳鳶無人機才升空「突緊急返場」　軍方解釋原因

美第6枚SBIRS衛星升空！監偵預警系統已就位　可掌握全球飛彈發射

美國印度將聯合軍演　距離中印爭議邊界不到100公里

俄烏互控襲擊核電廠　美擬再對烏軍援300億元

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀影片瘋傳　1億造價瞬間變廢鐵

共軍對台大規模軍演　專家：洩露封鎖台灣戰法

英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

為什麼法律禁止「捐款給國軍」？　網友解答：軍閥就是這樣來的

解放軍將高鐵改造成「衛生列車」　演練大批傷員救治、後送

快訊／中共圍台軍演Day3　無人機再闖金門！國軍信號彈示警

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

快訊／銳鳶無人機才升空「突緊急返場」　軍方解釋原因

美第6枚SBIRS衛星升空！監偵預警系統已就位　可掌握全球飛彈發射

美國印度將聯合軍演　距離中印爭議邊界不到100公里

俄烏互控襲擊核電廠　美擬再對烏軍援300億元

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀影片瘋傳　1億造價瞬間變廢鐵

共軍對台大規模軍演　專家：洩露封鎖台灣戰法

英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

為什麼法律禁止「捐款給國軍」？　網友解答：軍閥就是這樣來的

解放軍將高鐵改造成「衛生列車」　演練大批傷員救治、後送

快訊／中共圍台軍演Day3　無人機再闖金門！國軍信號彈示警

共軍軍演宣布常態化　中國評論員：台海中線是美軍「憑空劃出」的

他狂打噴嚏！耳鼻喉科都沒輒　醫叫他「吃益生菌」...半年後竟好了

U12／辜仲諒請中華小將牛排吃到飽　鼓勵保持感恩之心

百萬網紅發1支片賺多少？　愛莉莎莎YouTube收益「全公開」！

曾仁和MVP大跳狐狸舞　表情很重要：要騷一點

U12／見偶像詹子賢比投球緊張　吳聖智開轟全隊安打王

新娘吃素　未婚夫竟取消「婚禮所有素食餐」：吃沙拉就好

狂飆155刷新個人最快　曾峻岳：贏球比較高興

立秋了！打造自家香草花園　新北利用「扦插」教學繁殖

聽婆婆話「墮胎幫顧店」…累癱被嗆不要臉　她嘆：婆婆只愛前媳婦

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

軍武熱門新聞

俄軍T-90被烏軍炸毀影片瘋傳　1億造價變廢鐵

銳鳶無人機緊急返場　軍方曝原因

為何法律禁止捐款給國軍？網解答

美國印度將聯合軍演　距中印邊界不到100km

俄烏互控襲擊核電廠　美擬再對烏軍援300億元

共軍對台大規模軍演　專家：洩露封鎖台灣戰法

英國情報：烏東戰事進入新階段　戰線朝西南轉移

美第6枚SBIRS衛星升空！可掌握全球飛彈發射

最難攻下的台灣城市　答案一面倒

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

解放軍用高鐵動車演練大批傷員後送

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

大陸在台周邊演訓常態化？　解放軍少將回應了

更多熱門

相關新聞

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

港媒：中國宣洩怒氣後　外交面臨兩難

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方透過軍事演習展示武力，也對美日兩國宣洩怒氣。分析指出，這對北京政府來說，似乎是加大外交賭注，如今處於兩難困境之中，到底該讓事態進一步升級，或是努力與其他鄰國站在同一陣線，以避免各國疏離。

共艦逼近花蓮海岸？我軍方：中共假訊息！

共艦逼近花蓮海岸？我軍方：中共假訊息！

第4次台海危機！葛來儀：中國想改變現狀

第4次台海危機！葛來儀：中國想改變現狀

空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

空軍上午派2架次F-16V戰機「掛彈升空」　駁共艦「逼近花蓮假圖」

日經解析中共軍演　短期決戰阻絕美軍

日經解析中共軍演　短期決戰阻絕美軍

關鍵字：

第四次台海危機銳鳶無人機

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

颱風木蘭生成時間曝　估這天登陸

綜藝天王爆「千人斬」勾搭黑道女人　外景錄一半被架上車

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

生理期睡太沉…妹子醒來見下體「爬滿螞蟻」

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

更多

最夯影音

更多
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面