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陸軍演第4天！美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

記者陳俊宏／綜合報導

中共解放軍連4天圍台軍演，今天（7日）進入最後一天，引發國際緊張。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他相信美國情蒐和判斷戰場的能力，只要沒有啟動撤僑動作，基本上台海發生真正熱戰的機率極低。

謝宗學6日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，這幾天因為美國眾議院議長裴洛西來台，對岸流氓政權藉機軍演威嚇我們的國家，網路上認知作戰層出不窮，目的不外乎是分化國人和製造恐慌。

謝宗學指出，4日中國試射11次導彈，5日台灣股市大漲超過300點，除了海中炸魚、讓小粉紅高潮、讓台灣島內藍白紅協力者興奮外，看不出有何實質效益。

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲▼解放軍軍演。（圖／路透）

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

謝宗學寫道，「我相信國軍的監控能力，若導彈真的有可能落在領土，一定會即時通知國民，導彈飛到外太空穿越國土，真的沒必要特別提出，製造不必要的恐慌。我更相信美國情蒐和判斷戰場的能力，只要沒有啟動撤僑動作，基本上台海發生真正熱戰的機率極低。」

謝宗學認為，「我們正常生活就是對流氓中國政權最大的報復和反擊，不太需要特別回應軍事挑釁。不過，我倒是要感謝中共幫我們免費宣傳，再次讓世界關注、看見台灣！」

不滿裴洛西訪台，中共解放軍4日中午12時起，在台灣周邊海域和空域共6處進行實彈射擊，一連4天軍演將在今天中午12時結束。

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲▼解放軍軍演。（圖／路透）

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

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