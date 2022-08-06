誤觸未爆彈變肢障！他靠黃金右手養大5孩子　退休樂學書法當志工

▲高雄市政府今舉辦父親節表揚大會。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府與福澤基金會6日上午舉辦模範父親表揚活動，氣氛感人溫馨。今年評選25位模範父親，每位都有令人感佩的人生故事，其中76歲的蔡水元先生，國中時期誤觸未爆彈導致終身肢障，但他靠著黃金右手養大5位孩子，退休後更學習書法教導兒童，獲獎無數，他堅毅的精神也感動兒女。

高雄市第47屆模範父親表揚活動」，今（6）日上午在社會局婦幼青少年活動中心隆重舉行，首先由第46屆的模範父親陳恆明老師與女兒陳維音演奏博士演出「父女小提琴二重奏」揭開序幕。當選模範父親由子女陪同上台領獎，會場充滿歡喜及溫馨感人的氛圍，兒女為父親感到開心，因為勞苦一生、奉獻於家庭的偉大父親獲得此殊榮，是他們今年最想送給父親的特別禮物。

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今年評選出25位模範父親，每位都有令人感佩的人生故事，即便處在生活艱困的年代，或是曾歷經生活上的不順遂，養育身心障礙子女辛苦歷程等境遇，他們皆能以正向及無怨無悔的態度全心守護家庭、教養兒女，並帶給子女最好的身教。

▲87歲的王啟光先生是最高齡模範父親。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中最高齡87歲的王啟光，承襲了軍人世家的精神，但對女兒的教導相當開明自由，是女兒心目中溫暖的慈父。與妻子一同照顧高齡100歲的岳父，也幫忙女兒照顧小孫子，家庭四代同堂，樹立以孝傳家的典範。

最年輕的爸爸是62歲的盧國欽，是位視病如親的醫師，但不因忙碌的醫師工作而忽略孩子的學習與成長，注重子女品行及教導子女為人要正直、腳踏實地，且每週安排家庭聚會，讓子女感受到不論在外受到什麼委屈難過家人永遠都在，做為子女最堅強的後盾。

▲76歲的蔡水元先生因意外導致終身肢障，但他不向命運低頭，堅毅精神令人讚嘆。（圖／記者許宥孺翻攝）

而76歲的蔡水元，在國中時因誤觸未爆彈導致左手終生肢障，需穿戴義肢，重大打擊並未使他向命運低頭；為了嗷嗷待哺的五個孩子，曾在製鞋廠上班、市場賣菜及夜市擺攤的辛苦工作，黃金右手撐起照養家庭的責任。也是全國第一位身心障礙人士考上小貨車駕照的駕駛，現為書法老師獲獎無數，也擔任社區志工無私奉獻。他的人生故事，讓子女提早懂事成熟，也學習到父親剛毅堅忍的精神。

高雄市長陳其邁表示，「每一個父親都是孩子心目中的英雄，是孩子驕傲的力量」，今天所有的模範父親，用盡一生的努力打拼，為家、為社會盡心盡力，足堪子女表率的好爸爸，成為子女最佳的典範。感謝福澤基金會，不遺餘力地將每一屆模範父親的優良典範傳承給社會大眾，盼藉由表揚活動，呼籲社會大眾重視長期為家庭付出的父親。