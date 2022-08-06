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台積電高雄廠明天動土！　楠梓產業園區創1.75萬就業機會

▲楠梓產業園區整體規劃空拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楠梓產業園區整體規劃空拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

楠梓產業園區規劃明（７日）動土，台積電是唯一進駐廠商。都發局表示，楠梓產業園區緊鄰4座捷運站與海空雙港，放眼全球科技園區相當罕見，針對後續周邊土地、住宅及交通等生活需求能量增加，已規劃周邊4處安居社宅，總興建戶數3013戶，將創造1.75萬個就業機會。

都發局指出，中油高煉廠周邊緊鄰多達4座捷運站，及高鐵、台鐵車站，並有1條快速道路及2處高速公路匝道，具備優越的交通條件。原本污染場址在市府推動高效整治下將分期完成，轉型半導體先進產業園區，台積電進駐後將與材料研發專區形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，成為南部半導體材料S廊帶核心，整體預估創造1.75萬個就業機會，帶動周邊經濟及服務性產業發展。

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▲左營高鐵後站轉運專用區及廣停用地現況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左營高鐵後站轉運專用區及廣停用地現況。（圖／記者許宥孺翻攝）

都發局表示，新科技產業的進駐，預期將為地方帶入人潮與錢潮，周邊區域土地、住宅、交通等生活需求能量也將大增，為此已在2022年3月領先全國首創企業安家住宅媒合機制，並在園區周邊的左營、楠梓與仁武等區規劃崇實、福山、仁武及清豐等四處安居社宅，總興建戶數達3013戶，除清豐安居預計2026年動工，其餘3處都已開始興建。

都發局長吳文彥特別指出，因應半導體產業衍生的相關企業員工商辦會展及交通轉運等服務性設施需求，市府已推動整合高鐵屏東延伸線、八德第二快速道路，規劃高鐵前後站聯絡交通及檢討半屏山南麓交通系統及土地使用整合，正式啟動「左營高鐵科技之心」計畫，辦理高鐵站周邊國有土地再開發利用，帶動晶圓設計、研發及商辦企業總部、服務中心機能。

▲▼楠梓產業園區空拍圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楠梓產業園區空拍圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳文彥強調，高雄自1979年升格直轄市以來一直以重工業及傳產為主力產業，成就台灣經濟奇蹟，但也長期承受環境汙染之苦，生活品質亟待提升，過去20年高雄陸續啟動捷運、輕軌、高鐵、鐵路地下化、國10快速道路及綠色生態廊帶系統等基礎建設，加上產業升級轉型，高雄把握城市轉型契機，市府將與台積電攜手與鄰近社區共榮發展，共創高雄城市及產業轉型嶄新一頁。

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