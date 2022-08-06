金援全斷光！毒販擁雙槍卻沒錢　逃亡4天「凍未條」主動投案

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名王男因涉嫌販毒、擁槍自重，而遭高雄市警方跟監蒐證，7月27日警方見時機成熟，手持拘票前往住處逮人，但王嫌聽聞飼養的狼犬吠叫聲後倉皇逃逸，連錢都來不及拿，最終因身無分文，束手無策下於4天後主動投案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將移送偵辦。

▲高雄王嫌逃亡4天後，因身無分文最終選擇主動投案。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄市警察局少年警察隊日前接獲情資，指出王嫌涉嫌擁槍自重，且出入皆以自小客代步，可能從事販賣毒品情事，危害社會治安甚鉅，即與刑事警察局偵八大隊偵三隊成立專案小組展開跟監蒐證。

王嫌生性多疑，住家位於鄉間偏僻處，附近雜草叢生，出入口僅一條小徑，只要遇到陌生車輛靠近，即會將鐵門拉下。專案小組經長期跟蒐見時機成熟，於7月27日上午6時許持橋頭地院核發搜索票拂曉前往旗山區王嫌偏鄉民宅查緝，王嫌飼養之德國狼犬見陌生人、車靠近即吠叫不停，王嫌驚覺而伺機往屋後雜草林間逃逸。

由於王嫌逃亡時太過匆忙，槍枝、金錢都來不及拿，警方於現場自小客車內起出2把改造手槍、子彈39顆、毒品咖啡包252包、及新台幣15萬餘元等物證。王嫌逃亡期間，警方運用科技偵查阻絕其一切親友接濟，及不眠不休追查；最終王嫌逃亡4天後，因身無分文，束手無策下於7月31日上午11時向警方投案，訊後全案依法送辦。

▼警方在王嫌座車內起出手槍、子彈、毒品、現金等物證。（圖／記者吳奕靖翻攝）