無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」　被撞誰負責？警方說話了

▲一名機車騎士躲在樹蔭下被檢舉，不過檢舉未過 。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書知名社團《爆料公社》有網友發文，表示自己檢舉騎士就停在路中央的樹蔭下，竟然被警方回文「無法可罰」，讓他非常生氣，把照片影像公開，現在舉發單位新興分局出面表示：騎士行為不符合道路交通處罰條例第43項危險駕車，因為騎士是「暫停」非「驟停逼車」。

有網友在臉書《爆料公社》發文表示，只要有太陽的日子，開車或騎車在路上，最怕遇到的就是那種突然間急煞急停在路中間『陰影處』躲太陽的三寶！相信很多人都會遇過，但，偏偏卻也檢舉不掉～趙姓網友在說「躲太陽我沒意見，但靠邊嘛～這種直接就給你停在路中間的，檢舉居然不成立！？」

他轉述他自己向高雄市警察局新興分局檢舉後的回應：「親愛的市民您好，您於111-07-22來信反映『汽車駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、剎車或於車道中暫停（43.1.4）』，經教本局新興分局處理，茲答覆如下：依交通部函示，該車係屬暫時停止行駛，非臨時停車，故本案不予舉發。感謝您對警政交通的關心與協助，本局仍將責成新興分局持續加強該路段違規取締，以維道路通暢及用路人權益」。

對此，高雄市新興分局進一步解釋「因該個案騎士之行為不符合道路交通處罰條例第43條危險駕車之違規態樣，故未製單舉發」。因為依照交通部109年交路字第1090020135號函示相關規定，認「暫停」與「臨時停車」行為本質不同，至於是否為暫停行為，需由執法人員依個案認定」。

同時經檢視本案檢舉影像，案內機車騎士是屬於暫停行為；而道路交通處罰條例第43條第1項之規定，驟停逼車者，需有明顯惡意、重複施行、對象明確之態樣，才能依法舉發；本案民眾所提供檢舉畫面，因尚未達任意驟然於車道暫停程度，亦無針對性重複施行情形，故未依道路交通處罰條例第43條第1項及第55條之規定告發。