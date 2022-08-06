　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

距白宮僅數公尺！4遊客遭「轟天巨雷」劈中　釀3死1傷

▲▼白宮外拉法葉廣場遭雷擊。（圖／路透）

▲白宮外的拉法葉廣場遭雷擊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國華府地區遭到強烈雷雨襲擊，而白宮附近的拉法葉廣場更發生4人遭雷擊的意外。儘管駐守廣場的特勤局人員與公園警察隨即上前協助，4人也分別被送往醫院搶救，但因傷勢嚴重，最終造成3人死亡，另一人則仍在救治中。據悉，4人被雷擊的位置就在距離白宮圍欄數公尺遠的一棵樹附近。

根據《衛報》報導，位於白宮正北方的拉法葉廣場4日發生雷擊事件，一共造成3人死亡、1人重傷。其中2人是來自威斯康辛州的1對夫妻，分別為76歲詹姆斯與75歲唐娜。詹姆斯與唐娜結婚超過50載，他們此次為了慶祝結婚56周年紀念日特地來到華府，沒想到卻遭遇死劫，經搶救後雙雙罹難。

▲▼白宮外拉法葉廣場遭雷擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲救護人員獲報後緊急趕往現場。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯的家屬表示，2人共同育有5名孩子、10名孫子以及4名曾孫。唐娜生前是一名退休教師，詹姆斯則是一名商人。

警方表示，其餘還有2人遭雷擊，情況緊急，送院急救後其中1人仍不幸逝世，另一名生還者則是傷勢嚴重。目前這2人的身分都還未被公布。

4人遭雷擊的地點就位在白宮圍牆外數公尺處的一棵樹附近，當時拉法葉廣場的特勤局人員與公園警察目睹雷擊後，隨即衝上前去協助。救護人員趕往現場後，也立刻將4名傷者送往醫院，但最終僅1人生還。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
熱戀混血女星2年「不滿床事太少」！　林作嗆她性冷淡：你ｘ的
快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊
妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰
快訊／北市3區突停電！　3703戶受影響
《彭博》分析「台海」重要性：輕微中斷影響全球！
女星認了變臉！　「砸百萬驚人對比照」全場認不出
日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」
立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

婚禮變殺人現場！前科男「活活打死新娘」丟下峽谷　賓客全嚇壞

全球近半航運必經　彭博點出「台海」重要性：輕微中斷影響全球

距白宮僅數公尺！4遊客遭「轟天巨雷」劈中　釀3死1傷

裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」　CNN揭共軍演習3目的

造謠「小學槍擊案是騙局」　美極右翼名嘴要賠14.7億天價罰款

斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

小三愛上已婚男「熬成正宮」　結局超慘！被綠前任又變大老闆

北韓重炮抨擊裴洛西！　直指美國是「國際和平的最大破壞者」

美日澳聯合聲明重申「一中立場沒變」　敦促中國立即停止軍演

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

婚禮變殺人現場！前科男「活活打死新娘」丟下峽谷　賓客全嚇壞

全球近半航運必經　彭博點出「台海」重要性：輕微中斷影響全球

距白宮僅數公尺！4遊客遭「轟天巨雷」劈中　釀3死1傷

裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」　CNN揭共軍演習3目的

造謠「小學槍擊案是騙局」　美極右翼名嘴要賠14.7億天價罰款

斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

小三愛上已婚男「熬成正宮」　結局超慘！被綠前任又變大老闆

北韓重炮抨擊裴洛西！　直指美國是「國際和平的最大破壞者」

美日澳聯合聲明重申「一中立場沒變」　敦促中國立即停止軍演

賽琳娜30歲後放飛自我：我才不縮小腹　最新街拍造型被嫌：災難

終結者霍姆斯連2場救援失敗　洋基拿下70勝後吞3連敗

中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！居民火爆攻陷兇嫌大本營　私刑畫面曝

《友情旅行》Wooga Family出遊行頭照樣帥　朴敘俊「鞋頭」曬超強AJ1

準岳母討「700萬聘金」：幫我還債！他拒遭女友嗆自私　網勸快逃

盆栽遭撕成碎片兇手現場「開腿睡翻」　毫無悔意媽嘆：自己養的　

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

國際熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

英專家看「共軍圍台軍演」列攻台2劇本：難以想像的血腥畫面

日經：蘋果要求供應商　台零件輸中須標示「中國台灣」

王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後　王毅：美國不要輕舉妄動

白宮批中國切斷對話不負責任　懲罰全世界

韓外長：不接受武力改變台海現狀

專家：裴洛西真正成就「讓世界看見中國威脅」

賓士女飆車闖紅燈撞成火球！慘釀5屍6命悲劇

男被飛踢遭巴士「吞沒」　結局更驚

從台灣有事窺見日本缺乏自衛意識

BBC記者：東京也捲入兩岸衝突

晶片法案加裴洛西　美中走向新冷戰

更多熱門

相關新聞

造謠槍案是騙局　美名嘴要賠14.7億

造謠槍案是騙局　美名嘴要賠14.7億

美國德州首府奧斯汀（Austin）州立法院5日裁定，極右翼名嘴、知名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）散布謠言，錯誤宣稱2012年桑迪胡克小學槍擊案是一場政府騙局，導致痛失子女的受害者父母飽受騷擾及死亡威脅，為此一共必須賠償4930萬美元（約新台幣14.7億）的天價罰金。

專家：裴洛西真正成就「讓世界看見中國威脅」

專家：裴洛西真正成就「讓世界看見中國威脅」

北韓重炮抨擊裴洛西：美國會為她付出代價

北韓重炮抨擊裴洛西：美國會為她付出代價

美日澳聯合聲明：敦促中國立即停止軍演

美日澳聯合聲明：敦促中國立即停止軍演

聯合國：美中不合作將無法解決重大挑戰

聯合國：美中不合作將無法解決重大挑戰

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面