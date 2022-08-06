距白宮僅數公尺！4遊客遭「轟天巨雷」劈中　釀3死1傷

▲白宮外的拉法葉廣場遭雷擊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國華府地區遭到強烈雷雨襲擊，而白宮附近的拉法葉廣場更發生4人遭雷擊的意外。儘管駐守廣場的特勤局人員與公園警察隨即上前協助，4人也分別被送往醫院搶救，但因傷勢嚴重，最終造成3人死亡，另一人則仍在救治中。據悉，4人被雷擊的位置就在距離白宮圍欄數公尺遠的一棵樹附近。

根據《衛報》報導，位於白宮正北方的拉法葉廣場4日發生雷擊事件，一共造成3人死亡、1人重傷。其中2人是來自威斯康辛州的1對夫妻，分別為76歲詹姆斯與75歲唐娜。詹姆斯與唐娜結婚超過50載，他們此次為了慶祝結婚56周年紀念日特地來到華府，沒想到卻遭遇死劫，經搶救後雙雙罹難。

▲救護人員獲報後緊急趕往現場。（圖／達志影像／美聯社）



詹姆斯的家屬表示，2人共同育有5名孩子、10名孫子以及4名曾孫。唐娜生前是一名退休教師，詹姆斯則是一名商人。

警方表示，其餘還有2人遭雷擊，情況緊急，送院急救後其中1人仍不幸逝世，另一名生還者則是傷勢嚴重。目前這2人的身分都還未被公布。

4人遭雷擊的地點就位在白宮圍牆外數公尺處的一棵樹附近，當時拉法葉廣場的特勤局人員與公園警察目睹雷擊後，隨即衝上前去協助。救護人員趕往現場後，也立刻將4名傷者送往醫院，但最終僅1人生還。

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