造謠「小學槍擊案是騙局」　美極右翼名嘴要賠14.7億天價罰款

▲美國極右翼名嘴、知名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）也是前總統川普的忠實支持者。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國德州首府奧斯汀（Austin）州立法院5日裁定，極右翼名嘴、知名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）散布謠言，錯誤宣稱2012年桑迪胡克小學槍擊案是一場政府騙局，導致痛失子女的受害者父母飽受騷擾及死亡威脅，為此一共必須賠償4930萬美元（約新台幣14.7億）的天價罰金。

瓊斯主持廣播電台節目，經營極右翼網站「資訊戰」（Infowars），他捏造謠言指控美國政府聘請演員，上演了這一場槍擊案，只是為了奪走美國人民的槍枝。其追隨者對此深信不疑，並且長期騷擾受害者家屬，其中，6歲罹難男童傑斯（Jesse Lewis）的父母海斯林（Neil Heslin）及路易絲（Neil Heslin）不堪其擾，因此決定提告。

▲海斯林（上）及路易絲（下）痛失愛子，卻還遭受陰謀論者懷疑、騷擾及死亡威脅，憤而提告。（圖／路透）



在這場為期2周的誹謗訴訟中，瓊斯試圖與陰謀論劃清界線，並向男童父母道歉，承認這場槍擊案是「100%真實的」。但陪審團仍於4日裁定，被告應支付410萬美元補償性損害賠償，5日追加4520萬美元懲罰性損害賠償。

海斯林及路易絲目前已經分居，但都有出庭作證。判決宣布後，路易絲向記者表示，法庭結果表明「我們可以選擇愛，我們都要對彼此負責。」

2012年12月14日，康乃狄格州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）發生槍擊案，導致20名學童及6名成人死亡，而槍手蘭薩（Adam Lanza）發現警方到場後就舉槍自盡。

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