建議蔣萬安不要變成「戰鬥型」？　陳時中：我也是一片好心

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／蔣萬安辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前透露，他曾建議國民黨參選人蔣萬安不要變成「戰鬥型」，引發討論。陳時中今（6日）上午赴關渡宮參香時受訪補充，當時他建議蔣萬安的團隊，蔣的形象與太過劇烈的動作不相符，反而在選舉上不見得是好事，「我也是一片好心」。

陳時中近日接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時透露，他還在擔任衛福部長時，蔣萬安先宣布參選台北市長，當時很多人說他「佛系」，當時陳給蔣形象建議，維持這樣溫文儒雅的型態，不要變成戰鬥型，跟蔣的形象相衝突。

陳時中今天上午接受媒體聯訪時，媒體關注曾經給蔣萬安建議一事。陳時中說明，那是在很久之前，他還沒有參選台北市長的時候，有一次在一個餐會有碰到蔣萬安和市議員，當時很多人覺得蔣萬安面對選舉不夠積極，勸他要變成「戰鬥型」，但是自己則是秉持良心、善意建議說，蔣萬安形象與太過劇烈的動作不相符，反而對於選舉上面不見得是好事情。

陳時中說，當時他是建議蔣萬安的團隊，「我也是一片好心」，建議應該以蔣萬安的形象來塑造他的人設，設定相關的議題，這樣對選舉應該比較有利。

▲陳時中今天上午參拜關渡宮。（圖／陳時中競辦提供）