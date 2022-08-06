快訊／不忍了！曝簡訊「打臉」黃珊珊　陳時中：攻擊要本於事實

▲陳時中今天上午參拜關渡宮。（圖／陳時中辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，台北市副市長黃珊珊近日稱，疫情期間大家等不到疫苗，當時對民進黨參選人陳時中的要求才叫「狗吠火車」；對此，陳時中今（6日）赴關渡宮參香時受訪出示黃珊珊當時與他的簡訊內容表示，攻擊還是要本於事實，去年疫情嚴峻期間，黃提出萬華、集中檢疫所等需求，他都第一時間提供協助。

陳時中日前接受節目專訪，稱讚黃珊珊能力很好也很勤快，但對於內湖、南港發展好像有志難伸、古早話說是「狗吠火車，沒用」；黃珊珊對此反擊，疫情期間沒快篩劑，視同棄守，大家等不到疫苗時，「我們對他（指陳時中）的要求，那才叫狗吠火車！」

對此，陳時中今天上午受訪表示，黃珊珊總不能一天到晚在狗吠火車，他指的是黃當市議員的時候，如果有提出對於內湖南港交通的改善，如果都沒有做，可能就變成狗吠火車；至於在防疫方面，為了避免口說無憑，他要給大家看一下當時的簡訊紀錄，去年疫情正嚴重的時候，行政院秘書長李孟諺詢問各縣市有什麼需求，黃珊珊當時提出萬華地區專案需求，有好多的點，而自己當下回覆努力已在安排。

陳時中直言，「這絕對不是狗吠火車」，此外，黃珊珊也提出人力沒有辦法放，詢問可以聯絡誰？陳則回應可聯繫時任衛福部醫福會執行長王必勝，可以到桂山檢疫所，馬上騰出180間來收容，接下來再空出林口檢疫所。陳強調，疫情期間沒有分什麼政黨，只要市民有需要，衛福部第一時間就提供疫苗、集中檢疫所、病房的協助，這都是指揮中心在努力的，「不用擔心有狗吠火車的情況」。

陳時中也說，有些人攻擊黃珊珊用行政資源進行輔選，不過她現在還是現任副市長，做相關市政的關心也是應該的。