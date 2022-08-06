彰化4年人口流失3萬人　黃秀芳出「這幾招」盼青年返鄉

▲民進黨彰化縣長參選人黃秀芳。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳5日錄製民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」，她受訪稱，彰化中小企業數非常多，但彰化在縣長王惠美任內4年間，人口已經流失超過3萬人，總人口數更跌破125萬，許多年輕人選擇離鄉背井前往台中工作，未來她除了改善彰化居住環境外，更要讓年輕人們生、養無憂，著重於教育環境的改善，讓年輕人們在家庭方面再無後顧之憂，增加願意返鄉。

黃秀芳昨天錄製由民進黨發言人黃彩玲主持的「一碗麵的時間」網路節目，她會前受訪說，雖然參選縣長起步的時間較晚一些，面對擁有縣府行政優勢與地方豐厚資源的現任縣長，她每天都是「1天當3天用」，透過鐵人般行程安排，勤跑彰化26個鄉鎮，來讓更多鄉親知道她對彰化未來的規劃理念與想法，進而獲得更多人的支持，來翻轉彰化。

對於彰化人口流失問題，黃秀芳表示，彰化的中小企業數量非常多，但彰化在王縣長任內4年間，人口已經流失超過3萬人，總人口數更跌破125萬，許多年輕人卻選擇離鄉背井前往台中工作，最大的原因是彰化的居住環境不夠好，因此未來她若有幸獲得鄉親們的青睞，除了改善居住環境外，更要讓年輕人們生、養無憂，在中央政府育兒津貼補助年年增加的情況下，她將更加著重於教育環境的改善，讓年輕人們在家庭方面再無後顧之憂，並因此願意返鄉。

另對於彰化縣府行政效率問題，黃秀芳表示，王惠美執政的4年中，工程延宕情形非常嚴重，例如大埔截水溝工程，前縣長魏明谷任內就已經向中央爭取到預算，而王惠美已經執政4年，卻到現在都還沒有發包；又例如彰化大竹坑排水支線工程，也一樣跳票、淪為口號。

黃秀芳強調，在王惠美執政的4年間，沒有提出任何重大計畫，現在進行中的建設都是在前朝魏縣長或是中央前瞻基礎建設的成果，所以彰化停滯於4年前的樣貌，也導致彰化鄉親對王惠美的印象就是施政不彰、行政效率低落。她說，未來若能有機會當上縣長，將與中央積極合作，並提出彰化需要的重大建設，相信中央絕對會全力支持。