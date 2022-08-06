批張善政「願意賺血鑽石」　鄭運鵬：到底誰腦袋有問題？

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政去年5月參加論壇的發言遭指為親中言論，張善政反批民進黨每到選舉就抹紅對手。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（6日）質疑，科技用在錯誤的地方就是災難，奠基在中國反人權的資訊基因產業，竟然是張善政的血鑽石，「到底是誰的腦袋有問題？」

鄭運鵬今天透過臉書指出，張善政在去年5月10日左右出席立委李貴敏主持的研討會，他在會中誇誇而談「中國沒有人權，資料可以要搜就搜」，所以在大數據和基因工程上有優勢，認為台商要趁時機快就去中國發展，然而，這一段被存檔的聯合新聞網的新聞已經下架，原因不明。

鄭運鵬表示，張善政昨天被媒體問到這一題，他說當時是反諷，還罵質疑的人「頭腦有問題」，但是從李貴敏當天的結論顯然是相當肯定他的論點，難道李貴敏頭腦也有問題？

鄭運鵬指出，科技用在錯誤的地方，就是災難，就是「血鑽石」，中國在境內的做法就像納粹拿集中營的人來最做醫學實驗，現代的國際監理，這種錢是不能賺的，張善政號稱科技專長，顯然他就是願意賺血鑽石的理工男。他指出，在注重人權的國際社會，「人體特徵收集」和「人類基因工程」的確是兩大倫理瓶頸，人類特徵收集會讓國家機器變成「老大哥」，國際封鎖海康威視、禁止大疆無人機、排除中國5G設備。

鄭運鵬表示，人類基因工程會讓每個人失去獨特性，甚至魔鬼生化人取代正常生育的下一代，國際上從人類胚胎研究轉向幹細胞研究，也是在避免人類自我淘汰的可能性，這些都是國際社會在民主人權價值觀上的選擇，中國沒有人權，才能反其道而行，還沾沾自喜作為產業競爭力的基礎，二戰時納粹和日本都製造過大規模的悲劇，中國想要崛起，當然不顧國際倫理。

鄭運鵬批評，張善政顯然是血鑽石派的信徒，他知道台灣也有這種主張的人，但是台灣走向血鑽石產業，失去的是更多的市場機會，所以，到底是誰的腦袋有問題？