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大陸 大陸焦點 特派現場

白宮召見「譴責」陸對台軍演　秦剛：美方才是台海和平麻煩製造者

▲▼中國駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲白宮4日召見中駐美大使秦剛，譴責解放軍針對台灣軍演。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

白宮國安會負責人於4日召見中國駐美大使秦剛，對中方在台海地區開展軍事演訓活動予以譴責。中國駐美國大使館網站今（6日）最新消息指出，駐美使館發言人表示，秦剛大使在會見美白宮國安會官員時，嚴正駁回美方對中方系列軍事反制行動的無理指責。

中國外交部官網指出，秦大使指出，美方不顧中方事先多次嚴正警告，執意安排眾議長裴洛西訪台，嚴重破壞台海和平穩定和中美關係，前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。

他說，當前局面責任完全在美方，包括東盟等地區國家在內的160多個國家和國際組織紛紛批評裴洛西訪台，重申堅持一個中國原則。美方誣稱中方升級緊張局勢，這完全是強詞奪理、倒打一耙。事實證明，美方才是台海和地區和平穩定的麻煩製造者。

▲▼ 秦剛在《華盛頓郵報》發署名文章：中國為何反對佩洛西訪台 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲ 秦剛在《華盛頓郵報》發署名文章：中國為何反對佩洛西訪台。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

秦剛表示，中國軍隊在台灣附近海域開展系列軍事反制行動，是震懾「台獨」分裂勢力，維護國家主權和領土完整的必要和正當舉措，且有言在先。中方言必信，行必果。

秦剛強調，美方應切實恪守堅持一個中國政策，不支持「台獨」的承諾，立即採取措施糾正錯誤，消除裴洛西訪台惡劣影響，而不是採取升級行動，進一步加劇台海局勢和中美關係緊張。

根據美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，白宮4日召見中國駐美大使秦剛，譴責中國針對台灣的不斷升級行動，並重申美國不希望該地區出現危機。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）向華盛頓郵報表示，「中國連夜採取行動後，我們召見秦剛大使到白宮，就（中國的）挑釁行為向他提出外交照會。」

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