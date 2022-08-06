美日澳聯合聲明重申「一中立場沒變」　敦促中國立即停止軍演

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國、澳洲與日本發表聯合聲明，對中國連日在台灣周邊進行實彈軍演表達關切，強調對台灣採行的一中政策與基本立場沒有改變，敦促中國應立刻停止軍演，期望透過外交途徑避免誤判風險。

根據《衛報》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正5日在柬埔寨東南亞國協（ASEAN）外長會議後，召開三邊戰略對話，並發出聯合聲明，重申支持東協中心地位的決心，以及太平洋島國作為區域夥伴的重要性，同時對中國進行大規模軍演，嚴重影響國際和平與穩定表達關切。

聲明中重申，美日澳三國對維護台灣海峽兩岸和平與穩定的承諾，譴責中國發射的彈道飛彈有5枚落在日本專屬經濟區（EEZ），加劇緊張局勢並破壞區域穩定，強調澳洲、日本與美國對台灣採行的一中政策與基本立場沒有改變，敦促中國應立刻停止軍演，透過外交途徑避免誤判風險。

▲共軍實彈射擊軍演，5枚飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）。（圖／翻攝日本防衛省）



3國外長表示，他們致力於深化澳洲、日本與美國間的三邊夥伴關係，以推進一個自由開放的印度太平洋地區。強調這樣的夥伴關係建立在不可動搖的共同利益和價值觀基礎上，包含對自由、法治、人權、主權和領土的完整承諾，在不訴諸武力威脅或使用武力的情況下，和平解決爭端，確保航行與飛越自由。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》