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桃園國民運動中心游泳池失修多年！議員關切　市府：建商倒閉

▲桃園國民運動中心游泳池修很久？市議員林政賢關切。

▲桃園國民運動中心游泳池修很久？市議員林政賢關切。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會5日進行體育局工作報告，市議員林政賢指出，桃園國民運動中心游泳池自2018年5月開幕，啟用約2年多，泳池先是因磁磚剝落進行整修，施工時發現整體泳池結構有問題需要大修繕，整修經費從60萬元提升至1520萬元，甚至建商倒閉無法進行保固維修工程，致使游泳池關閉逾1年，隨著盛夏來臨，市民關切泳池何時完成修繕？

林政賢質疑耗資4億4,054萬元的桃園國民運動中心，問題那麼多？一下泳池磁磚剝落、一下結構有問題，質疑體育局到底怎麼監工，質疑體育局是不是缺少專業工程背景人員，施工品質零零落落？體育局長莊佳佳回復，泳池目前雖尚未發包，但期盼於9月動工，11月完工，至於啟赫營造雖有保固金1300餘萬但明顯不足，相關追討與否由市府新工處辦理。

針對桃園國民運動中心泳池整修工程延宕一事，市府新聞處長詹賀舜表示，桃園國民運動中心於2018年5月正式開放，營運3年後，游泳池出現漏水等情形，因原營造廠商倒閉，無法履行後續保固責任，已由市府新建工程處於2021年以緊急採購契約發包辦理修復工程，市府相關公共工程皆善盡監督職責。

詹處長強調，游泳池修復工程於2021年即已發包執行，原訂於同年年4月即可完成，然因修復施工期間，發現該游泳池牆面脫落為結構設計問題，為求能夠徹底解決問題，仍須深入評估修繕工法，並調整所需經費。原營造廠商無預警倒閉，非既定採購程序可預見，市府以務實態度處理後續作業，將盡速完成桃園國民運動中心游泳池之修復工作，務求根本性解決漏水問題，提供市民良好的運動環境。

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