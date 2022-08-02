藍營議員肯定鄭文燦八年施政　建議不要為「他」毀政途！

▲市議員林政賢建議鄭文燦，不要為「類五星市長」影響自身民調。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員林政賢2日於市議會定期大會、市長鄭文燦施政報告指出，桃園人都肯定鄭市長做事不分藍綠、認真、記性好，並引以為榮！接著，林政賢於議堂大螢幕，秀出鄭市長陪同林智堅參與新屋區模範父親表揚活動中，公開推薦林智堅的畫面及媒體報導，認為此舉已引發行政不中立爭議。

▲林政賢於議堂大螢幕，秀出鄭市長陪同林智堅參與新屋區模範父親表揚活動中，公開推薦林智堅的畫面及媒體報導。（圖／擷取自市議會網站）

鄭市長表示，各政黨候選人前來參與活動，他都會優先介紹，例如：桃園區日前舉辦健行活動時，林智堅候選人沒有出席，他也與張善政候選人、賴香伶候選人站在一起與民眾互動，此外，日前富岡鐵道藝術節開幕時，他也向民眾一一介紹張善政候選人、賴香伶候選人，只要有出席，他都會介紹。

林政賢進一步表示，林智堅目前有論文及新竹棒球場的爭議，是類五星市長，希望市長要公平，不要影響市長本身的民調。鄭市長回應，林智堅獲得五星級市長的肯定，這是多家媒體所做出的評鑑，也是民調的結果，更是新竹市民表達意見的結果，他尊重林議員表達看法，但不要抹殺林市長表現良好的部分。