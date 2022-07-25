女董花上億住內湖豪宅卻罹病！建商「少做一事」害她2年睡不好

▲一名女子入住內湖豪宅，卻因樓上泳池沒做隔音，罹患睡眠障礙症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名林姓女子住在內湖AIT特區「基泰御峰」的23樓，沒想到花了1億1800萬元，卻發現只要樓頂的游泳池有人正在踢水或跳水，或是走在木板上，家裡就會出現類似拍打籃球「咚咚」的重低音低頻噪音，還因而罹患睡眠障礙症，決定聯合鄰居洪女一同向建商提告。台北地院判決基泰建設沒有在泳池底部鋪設減音或消音裝置，因此必須負起修繕游泳池責任，並賠償360萬元給林女和洪女。

「基泰御峰」豪宅位於捷運內湖站商圈，鄰近AIT美國在台協會的新大樓，為AIT特區內的頂級豪宅之一。本職為某公司負責人的林女於2013年，用1億1800萬元購入「基泰御峰」社區A棟第23樓；洪女則是在2016年用1億1000萬元買下B棟第23樓，與林女是同層不同棟的鄰居。

而林女住家上方正好是社區游泳池，泳池旁有木棧板，方便住戶行走以免滑倒。然而入住一段時間後，林女發現只要有人走在木棧板上，或是有人在泳池裡踢水、打水或跳水，天花板就會產生類似拍打籃球「咚咚咚」的劇烈噪音。

因此，林女先是在2016年3月填寫報修單，反映樓上泳池有噪音，廠商於2017年2月請廠商鋪設軟墊，噪音仍未獲得改善。同年8月，林女找來時任議員黃珊珊到現場會勘，結論是建商應提出改善方案，而建商增加鋪設隔音磚，依舊未解決問題，就算改為限制泳客暫停游自由式、蝶式，還是沒用。

由於噪音已經嚴重干擾林女的生活作息，導致身心疲累外還需要到身心科就醫吃藥，因此與鄰居洪女一同向建商提告，分別求償500萬元外，還要求建商負責修繕游泳池，讓2人家裡噪音能夠從40分貝以上降至30分貝以下。

建商主張泳池設計或施工沒有設計不良導致噪音瑕疵的問題，也有採取鋪設軟墊、隔音磚、宣導住戶放低音量等措施。且泳池算是建商「無償贈與」的公共設施，並非兩方之間的「買賣標的」，修繕、管理維護應是社區管委會要處理，請求駁回原告之訴。

法官親自前往林女、洪女家中確認，有人在泳池游泳時，的確明顯有吵雜噪音，就算沒人使用，也會有機器設備運轉聲。請人測量後發現，林女家噪音有42.1分貝，洪女家也有40.2分貝，均已超過37分貝的法規標準值。

建築師公會提出鑑定報告說明，游泳拍打水面產生的聲音叫做「水面衝擊音」，碰到池體底部後再產生「池底衝擊音」，若池體底部上方或下方欠缺減音或消音裝置，陸續穿透其他構造，最後抵達23樓天花板，成為住戶會聽到的「咚咚咚」噪音。

法官認定，林女、洪女家裡的噪音，是因基泰建商規劃泳池時未在底部鋪設減音或消音裝置所造成，故歸責為其缺失，須負責按照建築師公會建議，將游泳池的構造體重新翻修，精神慰撫金部分，須賠償林女200萬元、洪女160萬元，共360萬元，可上訴。