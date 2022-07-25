　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女董花上億住內湖豪宅卻罹病！建商「少做一事」害她2年睡不好

▲豪宅,室內。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女子入住內湖豪宅，卻因樓上泳池沒做隔音，罹患睡眠障礙症。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名林姓女子住在內湖AIT特區「基泰御峰」的23樓，沒想到花了1億1800萬元，卻發現只要樓頂的游泳池有人正在踢水或跳水，或是走在木板上，家裡就會出現類似拍打籃球「咚咚」的重低音低頻噪音，還因而罹患睡眠障礙症，決定聯合鄰居洪女一同向建商提告。台北地院判決基泰建設沒有在泳池底部鋪設減音或消音裝置，因此必須負起修繕游泳池責任，並賠償360萬元給林女和洪女。

「基泰御峰」豪宅位於捷運內湖站商圈，鄰近AIT美國在台協會的新大樓，為AIT特區內的頂級豪宅之一。本職為某公司負責人的林女於2013年，用1億1800萬元購入「基泰御峰」社區A棟第23樓；洪女則是在2016年用1億1000萬元買下B棟第23樓，與林女是同層不同棟的鄰居。

而林女住家上方正好是社區游泳池，泳池旁有木棧板，方便住戶行走以免滑倒。然而入住一段時間後，林女發現只要有人走在木棧板上，或是有人在泳池裡踢水、打水或跳水，天花板就會產生類似拍打籃球「咚咚咚」的劇烈噪音。

因此，林女先是在2016年3月填寫報修單，反映樓上泳池有噪音，廠商於2017年2月請廠商鋪設軟墊，噪音仍未獲得改善。同年8月，林女找來時任議員黃珊珊到現場會勘，結論是建商應提出改善方案，而建商增加鋪設隔音磚，依舊未解決問題，就算改為限制泳客暫停游自由式、蝶式，還是沒用。

由於噪音已經嚴重干擾林女的生活作息，導致身心疲累外還需要到身心科就醫吃藥，因此與鄰居洪女一同向建商提告，分別求償500萬元外，還要求建商負責修繕游泳池，讓2人家裡噪音能夠從40分貝以上降至30分貝以下。

建商主張泳池設計或施工沒有設計不良導致噪音瑕疵的問題，也有採取鋪設軟墊、隔音磚、宣導住戶放低音量等措施。且泳池算是建商「無償贈與」的公共設施，並非兩方之間的「買賣標的」，修繕、管理維護應是社區管委會要處理，請求駁回原告之訴。

法官親自前往林女、洪女家中確認，有人在泳池游泳時，的確明顯有吵雜噪音，就算沒人使用，也會有機器設備運轉聲。請人測量後發現，林女家噪音有42.1分貝，洪女家也有40.2分貝，均已超過37分貝的法規標準值。

建築師公會提出鑑定報告說明，游泳拍打水面產生的聲音叫做「水面衝擊音」，碰到池體底部後再產生「池底衝擊音」，若池體底部上方或下方欠缺減音或消音裝置，陸續穿透其他構造，最後抵達23樓天花板，成為住戶會聽到的「咚咚咚」噪音。

法官認定，林女、洪女家裡的噪音，是因基泰建商規劃泳池時未在底部鋪設減音或消音裝置所造成，故歸責為其缺失，須負責按照建築師公會建議，將游泳池的構造體重新翻修，精神慰撫金部分，須賠償林女200萬元、洪女160萬元，共360萬元，可上訴。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
鬼月來了！陰帝普渡三公警告：「6姓氏」注意抓交替　13禁忌曝
加薪了！台塑集團調薪4.5% 　每位員工月薪達近5.8萬
LIVE／滷味攤老闆遭狙殺斃命　BMW男疑見一場景埋殺機
快訊／大腸桿菌超標！「龜記」、「波囍」遭開罰
快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危
女董住內湖上億豪宅　建商「少做一事」害她罹病
立院國父遺像被水杯砸破　修復要花115萬
慎入！高雄千萬透天厝淪鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂
快訊／車子尋獲！　BMW男3槍爆頭滷味攤老闆逃逸
快訊／馬斯克被爆睡好友妻下跪　本尊回應了！
ET民調／陳其邁支持度55.6%！　領先柯志恩達29%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坤輿黑衣保全超殺LOGO曝！至少70人動手施暴　警依組織犯罪重辦

台64單向封閉！聯結車「折甘蔗」3車拋錨　拚下午1時前恢復交通

快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危

董座「10年酒駕7次」！開車睡路中間　第二度拒測將重罰36萬　

浪貓突竄出！中和男方向盤一打連撞10機車…無奈「我全賠」

慎入！高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂了

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆　車棄山區逃逸

18歲男帶2屁孩組球棒隊討債　聽到「一句話」秒嚇壞拔腿跑

女董花上億住內湖豪宅卻罹病！建商「少做一事」害她2年睡不好

快訊／隧道口追撞工程車！聯結車「折甘蔗」　台64東2.7K全線封閉

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

坤輿黑衣保全超殺LOGO曝！至少70人動手施暴　警依組織犯罪重辦

台64單向封閉！聯結車「折甘蔗」3車拋錨　拚下午1時前恢復交通

快訊／枋寮殯儀館旁重大車禍！廂型車砂石車相撞慘狀曝　2人命危

董座「10年酒駕7次」！開車睡路中間　第二度拒測將重罰36萬　

浪貓突竄出！中和男方向盤一打連撞10機車…無奈「我全賠」

慎入！高雄千萬透天厝淪恐怖鼠窩　鄰居半年圍捕148隻抓狂了

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆　車棄山區逃逸

18歲男帶2屁孩組球棒隊討債　聽到「一句話」秒嚇壞拔腿跑

女董花上億住內湖豪宅卻罹病！建商「少做一事」害她2年睡不好

快訊／隧道口追撞工程車！聯結車「折甘蔗」　台64東2.7K全線封閉

李坤城：選舉主軸不能只打垃圾山　侯友宜讓市民看不到願景

悍將「全面攻戰」主題日八月中登場 「衝鋒迷彩」球衣亮相

呂秋遠／林志穎遇救命恩人逃死劫　救人先把法律放一邊

民調57%碾壓林佳龍　侯友宜：四年前承諾兌現的一年

最複雜村名！北京「爨底下村」第1個字怎麼唸...就難倒眾人

包．開箱／Roger Vivier新圓弧扣超優雅！　秋冬緞面水鑽包必入

台南善化東關頂街聯合里活動中心動土　黃偉哲：未來是非常好的休閒空間

新竹棒球場瑕疵連環爆！　市府提「重點5大缺失」改善計畫

特斯拉電動皮卡車終於要上市！馬斯克宣布：有望明年夏季開始交車

台塑38年最大加薪來了！調幅4.5% 　平均漲2496元

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

師誘5生簽約絕對服從　考差就性懲罰

上億豪宅泳池隔音差　女董2年睡不好提告

連傷5球員　新竹球場挨諷「地獄球場」

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神撞7機車

台南水塘雙屍案死因生前落水

33年前全家遭滅門　真凶竟是奪7命殺人魔

高雄柴山轎車翻覆　一家五口嚇壞

獨／中研院電訪員怒了！超時加班費、6%勞退都沒給

千萬透天厝淪恐怖鼠窩　半年圍捕148隻

更多熱門

相關新聞

想靠關係拿回豪宅解約金！2千萬被表舅私吞

想靠關係拿回豪宅解約金！2千萬被表舅私吞

高雄一藥品公司黃姓負責人用5000萬買下一戶豪宅，因資金周轉不靈想解約，便拜託和建設公司高層熟識的表舅羅男幫忙，希望能降低違約金，並為了方便談判，先將買房契約讓渡給羅男，想不到羅男拿到建設公司退還的2000萬價金後，竟私吞到自己的戶頭裡，黃男還先預付600萬解約金給羅男，卻一直沒拿到退款，才驚覺被騙，憤而提告，經高雄地院審理，依背信罪判處羅男2年6月徒刑，案經上訴到高雄高分院維持原判，全案確定。

新店「寶徠花園」傳奇戶栽了！　屋主賠售逾1500萬出場

新店「寶徠花園」傳奇戶栽了！　屋主賠售逾1500萬出場

想買林口預售屋被阻止　網點頭：這點差很多

想買林口預售屋被阻止　網點頭：這點差很多

敦化南路最璀璨的一刻　「亞昕敦南」正式公開

敦化南路最璀璨的一刻　「亞昕敦南」正式公開

高架攔腰煞擋不住豪宅客　「潤泰敦峰」1年賣出25戶

高架攔腰煞擋不住豪宅客　「潤泰敦峰」1年賣出25戶

關鍵字：

台北內湖豪宅游泳池隔音女董

讀者迴響

熱門新聞

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

林志穎「臉腫到認不出」！大哥驚嚇奔醫院

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面