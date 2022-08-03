　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「桃園生命園區」進度延宕　市議員質疑二期工程無法如期完工

▲「桃園生命園區」二期工程年底完工？

▲林政賢關切「桃園生命園區」二期工程何時完工？（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢3日於市議會民政局工作報告指出，2018年起，市府斥資15億元將桃園殯葬園區改建為「桃園生命園區」，並分三期施工，整體工程要在2023年完工；然第一期「興建地上7層的立體停車場」於今年3月才完工，他質疑第二期興建地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓，何時才能完工？

民政局表示，第二期工程於7月進行細部規劃設計，將於年底完成；待二期工程完工後，才會進行第三程工程拆除舊廳舍，改建成景觀公園和地下停車場，力拼整體工程在2023年完工。

林政賢指出，2018年起，市府斥資15億元改建成「桃園生命園區」，當時說分三期施工，第一期說要「興建地上7層的立體停車場」，目前也已經完工，第二期說要興建地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓，預計有6間甲級禮廳、8間乙級禮廳、6間丙級禮堂和行政服務空間。

但截至目前為止，只有第一期停車場於今年3月完工，第二、三期工程進度受到關切。另外，桃園殯葬園區每月約火化500具遺體，周遭居民，常常反映，動輒會聞到異味，之前也說將爭取中央補助2100萬元經費，增設3座環保金爐，對此局長陳靜航表示預計11月底環保金爐將完成，屆時情況將會有所改善。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆
曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺開嗆
快訊／民航局官網大當機！　掛點原因曝
曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界
快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　越海峽中線
華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演
一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生
快訊／受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？國防部回應了
「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市科技執法成果佳　陳怡珍：應再加強減少警力負擔

175咖啡公路推廣會辦在市區酒店　姚正玉：推廣酒店還是咖啡？！

農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央...盼提高至30萬

路樹倒塌「山區對外道路中斷」　屏東警徒手搬樹即刻救援

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

台南酒駕發生率六都最高酒駕事故卻減少2成　南警有話要說

客家大戲《海東奇逢》8／13台東開演　即日起免費索票

神岡豐洲園區二期聯外道路延宕　楊瓊瓔緊盯9月底開工

逛台東四維夜市租借或自備循環杯　可享各種好康

「一球入魂群英爭鋒」　城市棒球對抗賽8／5屏東熱血開打

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

台南市科技執法成果佳　陳怡珍：應再加強減少警力負擔

175咖啡公路推廣會辦在市區酒店　姚正玉：推廣酒店還是咖啡？！

農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央...盼提高至30萬

路樹倒塌「山區對外道路中斷」　屏東警徒手搬樹即刻救援

台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

台南酒駕發生率六都最高酒駕事故卻減少2成　南警有話要說

客家大戲《海東奇逢》8／13台東開演　即日起免費索票

神岡豐洲園區二期聯外道路延宕　楊瓊瓔緊盯9月底開工

逛台東四維夜市租借或自備循環杯　可享各種好康

「一球入魂群英爭鋒」　城市棒球對抗賽8／5屏東熱血開打

農曆七月超商供品區驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

《今日的網漫》驚見超高顏值作家　「女神降臨＋看臉時代」本尊出演

彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

消費30次就可以抽獎！高雄「三民認同卡」問世　發行數達1萬張

佳世達Q2營收、本業淨利雙創十年新高　持續朝價值轉型升級邁進！

全球航運半數「必經台灣海峽」　軍演衝擊供應鏈

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色了

王仁甫誇女兒理想型是自己！季芹談「健康教育」不避諱

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

地方熱門新聞

高雄環保局官網遭駭　掛滿五星旗

入主信義區！史上最大社宅招租

台灣人怕國安危機　警局長：自求多福

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

違章賭場拖3年不自拆！　怪手2小時鏟成平地

雲嘉南分署勞動力發展學院

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

南消強化水源供需訓練

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

議員提案修房屋稅　基市府：涉加稅且恐不符程序

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

更多熱門

相關新聞

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

國民黨籍桃園市議員林政賢2日於市議會定期大會、市長鄭文燦施政報告指出，桃園人都肯定鄭市長做事不分藍綠、認真、記性好，並引以為榮！接著，林政賢於議堂大螢幕，秀出鄭市長陪同林智堅參與新屋區模範父親表揚活動中，公開推薦林智堅的畫面及媒體報導，認為此舉已引發行政不中立爭議。

桃園理工科學生荒　林政賢憂產業人才短缺

桃園理工科學生荒　林政賢憂產業人才短缺

桃園東北扶輪盃　閩南語演講及說故事比賽

桃園東北扶輪盃　閩南語演講及說故事比賽

桃園藍營公投宣講　出動「變形金鋼」

桃園藍營公投宣講　出動「變形金鋼」

桃藍營議員　為打高端市民「白挨針」抱屈

桃藍營議員　為打高端市民「白挨針」抱屈

關鍵字：

林政賢民政局工作報告桃園生命園區

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

金剛悄回台想給女友驚喜！

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面