「桃園生命園區」進度延宕　市議員質疑二期工程無法如期完工

▲林政賢關切「桃園生命園區」二期工程何時完工？（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢3日於市議會民政局工作報告指出，2018年起，市府斥資15億元將桃園殯葬園區改建為「桃園生命園區」，並分三期施工，整體工程要在2023年完工；然第一期「興建地上7層的立體停車場」於今年3月才完工，他質疑第二期興建地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓，何時才能完工？

民政局表示，第二期工程於7月進行細部規劃設計，將於年底完成；待二期工程完工後，才會進行第三程工程拆除舊廳舍，改建成景觀公園和地下停車場，力拼整體工程在2023年完工。

林政賢指出，2018年起，市府斥資15億元改建成「桃園生命園區」，當時說分三期施工，第一期說要「興建地上7層的立體停車場」，目前也已經完工，第二期說要興建地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓，預計有6間甲級禮廳、8間乙級禮廳、6間丙級禮堂和行政服務空間。

但截至目前為止，只有第一期停車場於今年3月完工，第二、三期工程進度受到關切。另外，桃園殯葬園區每月約火化500具遺體，周遭居民，常常反映，動輒會聞到異味，之前也說將爭取中央補助2100萬元經費，增設3座環保金爐，對此局長陳靜航表示預計11月底環保金爐將完成，屆時情況將會有所改善。