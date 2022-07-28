聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

▲工程師猝死寒舍艾美酒店泳池畔，檢察官2度調查飯店人員無過失，處分蔡伯翰等9人不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

聯發科王姓工程師前年到台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，突然覺得喘不過氣來，自行到池畔休息20分鐘後，突然因心肌梗塞倒地，送醫急救無效，家屬怒控負責人蔡伯翰等9人延誤就醫涉嫌延誤就醫過失致死，台北地檢署2度調查，當庭勘驗飯店監視錄影畫面，以及119報案連線救護電話，28日再度處分不起訴。

事發時46歲的王男台大電機系畢業後，又取得2個台大碩士，在聯發科工作前途一片看好，2020年7月29日晚上7點多，持美國運通卡黑卡，到寒舍艾美的游泳池游泳，卻不幸發生猝死意外。

家屬指控，當時王男兩度向櫃台求救，卻沒人有進一步作為，導致延誤就醫，認為泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、以及酒店負責人蔡伯翰等9人，涉嫌過失致死。

北檢首度調查認為，當時王男獨自在泳池內游泳後，自行爬到岸上，曾向服務人員表示需要一些食物、飲料來補充體力，服務人員有發現王男似乎喘不過氣，詢問是否需要協助，但被王男婉拒。

大約20分鐘後，王男請服務人員陪他一起搭計程車去醫院，沒想到王男換完衣服，走出更衣室，就在休息區突然倒地不起，等在一旁的服務人員趕緊叫119送醫，當晚8點多，王男宣告不治，死因是心肌梗塞。

檢察官認為，救生員等酒店人員已注意到並表明可協助就醫，王男在第一時間拒絕，之後看來也把呼吸調整回來，還能主動表明要去醫院，沒有人能預判到之後王男會突因心肌梗塞暈倒，因此以罪嫌不足等理由，處分蔡伯翰等9人不起訴。

案經高檢署再議發回，要求查明整個急救過程，檢察官找家屬共同勘驗飯店監視畫面，以及119通話紀錄，還原救護人員隔空指導現場急救過程後，認為飯店人員處理符合《緊急醫療救護法》等免責規定，因此再度處分不起訴。