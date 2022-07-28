　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

▲台北寒舍艾美酒店。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

▲工程師猝死寒舍艾美酒店泳池畔，檢察官2度調查飯店人員無過失，處分蔡伯翰等9人不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

聯發科王姓工程師前年到台北市寒舍艾美酒店泳池游泳，突然覺得喘不過氣來，自行到池畔休息20分鐘後，突然因心肌梗塞倒地，送醫急救無效，家屬怒控負責人蔡伯翰等9人延誤就醫涉嫌延誤就醫過失致死，台北地檢署2度調查，當庭勘驗飯店監視錄影畫面，以及119報案連線救護電話，28日再度處分不起訴。

事發時46歲的王男台大電機系畢業後，又取得2個台大碩士，在聯發科工作前途一片看好，2020年7月29日晚上7點多，持美國運通卡黑卡，到寒舍艾美的游泳池游泳，卻不幸發生猝死意外。

家屬指控，當時王男兩度向櫃台求救，卻沒人有進一步作為，導致延誤就醫，認為泳池救生員、飯店櫃台人員、經理、以及酒店負責人蔡伯翰等9人，涉嫌過失致死。

北檢首度調查認為，當時王男獨自在泳池內游泳後，自行爬到岸上，曾向服務人員表示需要一些食物、飲料來補充體力，服務人員有發現王男似乎喘不過氣，詢問是否需要協助，但被王男婉拒。

大約20分鐘後，王男請服務人員陪他一起搭計程車去醫院，沒想到王男換完衣服，走出更衣室，就在休息區突然倒地不起，等在一旁的服務人員趕緊叫119送醫，當晚8點多，王男宣告不治，死因是心肌梗塞。

檢察官認為，救生員等酒店人員已注意到並表明可協助就醫，王男在第一時間拒絕，之後看來也把呼吸調整回來，還能主動表明要去醫院，沒有人能預判到之後王男會突因心肌梗塞暈倒，因此以罪嫌不足等理由，處分蔡伯翰等9人不起訴。

案經高檢署再議發回，要求查明整個急救過程，檢察官找家屬共同勘驗飯店監視畫面，以及119通話紀錄，還原救護人員隔空指導現場急救過程後，認為飯店人員處理符合《緊急醫療救護法》等免責規定，因此再度處分不起訴。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
育兒津貼加碼到5千！　8月新制一次看
41歲張嘉郡生了！　試管多次「迎來小虎妹」
LIVE／論文門到底誰抄誰?　林智堅、余正煌說法各有貓膩
太熱！車主買油「沒蓋緊」灑出來　小貨車燒成火球
即時民調／林智堅論文、棒球場夾擊　民進黨要「換堅」嗎？
14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」！　鬼月前震撼教育畫面曝
明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

趙少康判林智堅「已是死棋」　轟民進黨：怎麼有臉談迴避？

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「極樂2小時」28女受害

高鐵攜手林務局「高鐵x阿里山林鐵之旅」　探訪山林秘境2500元起

台啤英熊隊史首位新秀是他　「台藝戰神」曹薰襄加盟

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

快訊／邊境管制措施再鬆綁？　政院：每周4萬人可滿足需要

花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

陳時中新書推崇林彪　蔣萬安酸：要組「中共台北隊」嗎？

新竹棒球場又傳爭議　時代力量爆：560萬開幕標案由國小「代辦」

《禹英禑》收視破紀錄　女主最愛的「鯨魚」是地球的大禮物　

社會熱門新聞

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

高雄「鼠窩」斷水電10年　里長曝奇葩事

赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

快訊／台東鹿野熱氣球場地起火！6攤販「全面燃燒」剩支架

老司機載高中妹硬闖萬安管制　結局神展開

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

人夫外遇生子瞞10年　友見1幕倒戈

拆引路布條害死新手背工？專家打臉：真正魔人是他們

百萬名車保養完離開　迴轉秒遭無照男撞爛

北市勞動局長涉貪　移送北檢：要報加班費

即／疑包庇私娼寮　屏東3現任、退休警遭聲押

18歲女騎士爆頭慘死！混凝土車奪命

台鐵宜蘭站傳死傷　司機員遭撞命危

北市勞動局長涉貪　20萬交保

更多熱門

相關新聞

上億豪宅泳池隔音差　女董2年睡不好提告

上億豪宅泳池隔音差　女董2年睡不好提告

台北一名林姓女子住在內湖AIT特區「基泰御峰」的23樓，沒想到花了1億1800萬元，卻發現只要樓頂的游泳池有人正在踢水或跳水，或是走在木板上，家裡就會出現類似拍打籃球「咚咚」的重低音低頻噪音，還因而罹患睡眠障礙症，決定聯合鄰居洪女一同向建商提告。台北地院判決基泰建設的確沒有在泳池底部鋪設減音或消音裝置，因此必須負起修繕游泳池責任，並賠償360萬元給林女和洪女。

拉拉卡泳池狂踩空氣　飼主揭真相

拉拉卡泳池狂踩空氣　飼主揭真相

26歲男一上車「冷氣開到最強」…下秒心肌梗塞！

26歲男一上車「冷氣開到最強」…下秒心肌梗塞！

護理師人妻偷吃　判賠金額讓綠帽夫更崩潰

護理師人妻偷吃　判賠金額讓綠帽夫更崩潰

小飛機墜海　沙灘救生員大賽「即刻救人」

小飛機墜海　沙灘救生員大賽「即刻救人」

關鍵字：

寒舍艾美游泳池蔡伯翰工程師過失致死心肌梗塞游泳救生員

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面