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美盼維護每個國家主權領土完整　王毅：很久沒聽到美國說這種話了

▲▼王毅5日出席東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議。（圖／記者董美琪攝）

▲王毅5日出席東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議。（圖／路透）

中央社

中國外交部今天宣布對美國眾議院議長裴洛西訪台的8項反制措施，其中取消3項與美軍的交流機制。中國國務委員兼外長王毅晚間舉行記者會，警告美國不要輕舉妄動，不要製造更大危機。

針對共軍在台灣周邊舉行軍演，王毅聲稱，中國的演訓是在公開、透明、專業的情況下進行的，旨在維護國防需要，旨在表明反對「台獨」的決心。他說：「如果誰想讓局勢繼續升級，那就是別有所圖。」

據央視網報導，王毅5日晚間在柬埔寨首都金邊市舉行記者會，作以上表示。東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議今天在當地舉行。

王毅還稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在會議上公開表示，美方希望各方遵守國際法，希望維護每個國家的主權和領土完整。「我替他再宣傳一下，因為我們很長時間沒聽到美國說這種話了。」

王毅說，美國幹了多少侵犯別國主權和領土完整的事情，現在想「改邪歸正」是好事，首先就在台灣問題上來履行這個承諾吧，尊重中國的主權和領土完整，不再干涉中國內政，不再縱容和支持「台獨」勢力。

中國外交部今天稍早前宣布對裴洛西訪台的8項反制美方措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議等3項中美兩軍交流機制。

中共官媒環球網今晚報導引述多名中國專家稱，3個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍在過去數年中建立的信任機制已幾乎不復存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升。

中國軍事專家宋忠平並稱，國防部層級、戰區層級、海上安全層級都是中美軍事交流的重要組成部分，從上到下各級機制的取消，意味著中美軍事互信降至谷底，也意味著中美的政治關係降至谷底。

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