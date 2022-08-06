大陸再發航行警告！渤海海域展開「為期一個月」軍事演習

▲大陸近期軍演不斷，發出大量航行警告。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸繼5日對黃海海域發出航行警告後，6日又對渤海海域發出航行警告，宣布將從8日0時進行為期一個月的軍事演習，期間禁止其他船隻駛入。

根據大連海事局6日發出的航行警告，自8月8日0時至9月8日24時，渤海部分海域執行軍事任務，期間禁止駛入，位置為34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E四點連線範圍。

另外，連雲港海事局5日也發出航行警告，稱將在6日起至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，期間禁止駛入，位置為34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E連線範圍內。

另外，解放軍東部戰區6日下午也發文表示，持續於台島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗體系支撐下對陸打擊、對海突擊能力。