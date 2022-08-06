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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

為什麼法律禁止「捐款給國軍」？　網友解答：軍閥就是這樣來的

▲▼國軍（圖／翻攝國防部發言人粉專）

▲雖然很多人想追隨曹興誠的腳步捐款提升國軍的戰力，但是法律其實禁止直接捐款給軍隊。（圖／翻攝國防部發言人粉專）

記者林彥臣／綜合報導

館長日前在直播中表示，想追隨聯電創辦人曹興誠，捐款給國軍，詢問認識的民進黨人士之後才發現，原來法律禁止直接捐款給軍隊，想不到館長所遇到的處境，竟然變成一種冷知識話題，在PTT上引發討論，網友分析禁止的最主要原因，與防止產生軍閥有關。

原PO在PTT軍武板討論指出，要不是館長說法律禁止捐款給軍隊，還真的不知道法律有禁止這種事，畢竟軍隊終究還是要聽命於政府，感覺接受民間捐款添購裝備，或者作為特殊訓練的經費，應該不會有什麼問題吧，國家編列預算購買裝備，還要經過很多程序才能完成，如果國民覺得自己已經危在旦夕，想要捐款自救讓國家買更多軍備，這樣難道不行嗎？

▲▼F-5E戰機,F-5E。（圖／美聯社）

▲台灣民眾過去曾經捐款購買F-5E戰機，其實也不是直接捐給國軍，而是捐給國防工業發展基金。（圖／美聯社）

網友在推文中回應表示，「會軍閥化，所以不行」、「捐軍隊確實是有風險的，因為軍隊中立立場」、「有國防工業發展基金會可以捐」、「很簡單，因為軍閥就是這樣養出來的，如果有統派政黨捐給國軍100億，你會不會怕？」。

「不能直接捐給軍隊也合理啦，不然會衍生很多問題，捐給協會專款專用就好」、「小額還好，富豪那種直接捐軍隊，最後軍隊會聽富豪不聽政府的吧，例如志願役薪水3萬5，如果富豪每個月捐你10萬，開戰時你聽誰的？」

另外還有網友提到，在1978年「中美斷交」已後，政府有發起「自強愛國捐款」購買F-5E戰機成立自強中隊，財團法人國防工業發展基金，並不是民眾捐款直接給軍工廠生產，如果民眾想捐款，就捐給國防工業發展基金。

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