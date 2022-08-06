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解放軍常態化軍演？　趙建民：重新改變兩岸現狀「海峽中線沒了」

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲解放軍軍演發射東風系列導彈。（圖／東部戰區）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸解放軍實行對台大規模軍演，演習範圍規模超越「1996年台海危機」。未來解放軍是否中國文化大學社科院院長趙建民不樂觀表示，台灣當務之急必須要建立兩岸和平的共識，卻比想像中還要困難，尤其在執政黨內部。這場軍演也重新界定兩岸現狀，以後海峽中線也不會再有。

台灣國際戰略學會今在台北舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」，針對解放軍對台軍演的影響，趙建民特別示警，「這次重新界定兩岸現狀，未來會有一個新的兩岸現狀，不是我們過去認識兩岸現狀。」

▲▼ 8/6台灣國際戰略學會「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 。趙建民中國文化大學社會科學院長廖雨詩日本戰略研究協會高級研究員）（圖／記者任以芳攝）

▲台灣國際戰略學會舉行「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 」。（圖／記者任以芳攝）

趙建民說，過去兩岸互不承認，1990年代初期我們修憲後，我們逐漸承認中華民國主權急於中國大陸，可是大陸有一個事實職權就是管轄權的問題，中國大陸也在考慮以後，決定成立國務院，設立海協會與我還海基會對談。大陸後來也不否定台灣有一個事實中線管轄權、公權力存在，這是幾十年努力建立一個不成文的規定，才有兩岸默契上海峽中線， 可是這次最大改變的意義，就是上述講的全部不見。

趙建民進一步指出，從軍事安全的角度來看，台灣已經出現兩個新的常態，第1個是西南飛航情報區已經改變，解放軍空軍從2019年開始進入，全年不到一百架次，去年是1千多個架次，預計今年超過1500架次。但是解放軍對釣魚台進入也很頻繁，日本空軍一樣很煩，中日還是保持聯繫暢通，也許我們應該要學習。

▲▼ 8/6台灣國際戰略學會「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 。趙建民中國文化大學社會科學院長廖雨詩日本戰略研究協會高級研究員）（圖／記者任以芳攝）

▲中國文化大學社科院院長趙建民。（圖／記者任以芳攝）

他說，第二個新常態「海峽中線」也沒有了，未來解放軍是否在常常在台灣領海演習，得看美中台三邊關係發展而定。

趙建民也表示，解放軍飛彈這次是有害通過，飛越國家主權造成嚴重侵犯，在台灣領海舉行軍事演習，這是台灣從來沒有挫敗，但是我們的政府完全無力解決。現在台灣的當務之急必須要建立兩岸和平的共識，卻比想像中還要困難，尤其在執政黨內部矛盾太多。

趙建民最後強調，「和平不是軟弱，可是在台灣只要一提出和平就被扣上『親中賣台』的帽子，這才是台灣最大的國安風險。」

▲▼ 王崑義台灣國際戰略學會理事長、宋文笛澳洲國立大學亞太學院講師（瘦戴眼鏡）、蕭衡鍾國立聯合大學通識中心助理教授（有鬍子）。（圖／記者任以芳攝）

▲王崑義台灣國際戰略學會理事長（圖／記者任以芳攝）

台灣國際戰略學會理事長王崑義說，過去台灣認為有「台灣海峽」存在，加上是第一島鏈有美日安全防衛，但這次軍演這兩個安全假設都不見了。解放軍跑來東岸演習，實際上飛彈已經跨越第一島鏈，儘管後面還有日本西南島嶼，但日本都防禦不了，怎麼可能幫台灣，這就是新型態改變

「談戰爭容易，談和平難」王崑義說悲觀的預測，當民進黨政府兩岸政策都不敢談和平，民眾心理要有數。裴洛西來確實讓台灣能見度提高，但也不是好的能見度，前副總統呂秀蓮主張兩岸和平才更可貴。

大陸方面如何回應解放軍是否在台周邊常態化對台軍演？陸官媒《央視》5日昨專訪國防大學教授孟祥青，他批評，「取決於美方和『台獨』勢力怎麽做。蔡英文之流死抱美國的大腿，切香腸似的把台灣引導向「獨立」的方向。」

他預告，只要「台獨」勢力一天不停止，只要外部干預勢力一天不停止，我們維護國家主權和領土完整的行動就不會停止，同時我軍實戰化的戰備也不會停止。

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