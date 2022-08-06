解放軍常態化軍演？　趙建民：重新改變兩岸現狀「海峽中線沒了」

▲解放軍軍演發射東風系列導彈。（圖／東部戰區）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸解放軍實行對台大規模軍演，演習範圍規模超越「1996年台海危機」。未來解放軍是否中國文化大學社科院院長趙建民不樂觀表示，台灣當務之急必須要建立兩岸和平的共識，卻比想像中還要困難，尤其在執政黨內部。這場軍演也重新界定兩岸現狀，以後海峽中線也不會再有。

台灣國際戰略學會今在台北舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」，針對解放軍對台軍演的影響，趙建民特別示警，「這次重新界定兩岸現狀，未來會有一個新的兩岸現狀，不是我們過去認識兩岸現狀。」

▲台灣國際戰略學會舉行「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 」。（圖／記者任以芳攝）

趙建民說，過去兩岸互不承認，1990年代初期我們修憲後，我們逐漸承認中華民國主權急於中國大陸，可是大陸有一個事實職權就是管轄權的問題，中國大陸也在考慮以後，決定成立國務院，設立海協會與我還海基會對談。大陸後來也不否定台灣有一個事實中線管轄權、公權力存在，這是幾十年努力建立一個不成文的規定，才有兩岸默契上海峽中線， 可是這次最大改變的意義，就是上述講的全部不見。

趙建民進一步指出，從軍事安全的角度來看，台灣已經出現兩個新的常態，第1個是西南飛航情報區已經改變，解放軍空軍從2019年開始進入，全年不到一百架次，去年是1千多個架次，預計今年超過1500架次。但是解放軍對釣魚台進入也很頻繁，日本空軍一樣很煩，中日還是保持聯繫暢通，也許我們應該要學習。

▲中國文化大學社科院院長趙建民。（圖／記者任以芳攝）

他說，第二個新常態「海峽中線」也沒有了，未來解放軍是否在常常在台灣領海演習，得看美中台三邊關係發展而定。

趙建民也表示，解放軍飛彈這次是有害通過，飛越國家主權造成嚴重侵犯，在台灣領海舉行軍事演習，這是台灣從來沒有挫敗，但是我們的政府完全無力解決。現在台灣的當務之急必須要建立兩岸和平的共識，卻比想像中還要困難，尤其在執政黨內部矛盾太多。

趙建民最後強調，「和平不是軟弱，可是在台灣只要一提出和平就被扣上『親中賣台』的帽子，這才是台灣最大的國安風險。」

▲王崑義台灣國際戰略學會理事長（圖／記者任以芳攝）

台灣國際戰略學會理事長王崑義說，過去台灣認為有「台灣海峽」存在，加上是第一島鏈有美日安全防衛，但這次軍演這兩個安全假設都不見了。解放軍跑來東岸演習，實際上飛彈已經跨越第一島鏈，儘管後面還有日本西南島嶼，但日本都防禦不了，怎麼可能幫台灣，這就是新型態改變

「談戰爭容易，談和平難」王崑義說悲觀的預測，當民進黨政府兩岸政策都不敢談和平，民眾心理要有數。裴洛西來確實讓台灣能見度提高，但也不是好的能見度，前副總統呂秀蓮主張兩岸和平才更可貴。

大陸方面如何回應解放軍是否在台周邊常態化對台軍演？陸官媒《央視》5日昨專訪國防大學教授孟祥青，他批評，「取決於美方和『台獨』勢力怎麽做。蔡英文之流死抱美國的大腿，切香腸似的把台灣引導向「獨立」的方向。」

他預告，只要「台獨」勢力一天不停止，只要外部干預勢力一天不停止，我們維護國家主權和領土完整的行動就不會停止，同時我軍實戰化的戰備也不會停止。