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曾林美婷逆境中奪總統教育獎　不向命運低頭「連蔡英文也稱讚」

▲▼曾林美婷逆境中奪總統教育獎，不向命運低頭的堅韌，連總統蔡英文也佩服。（圖／記者許敏溶攝）

▲曾林美婷逆境中奪總統教育獎，不向命運低頭的韌性，連總統蔡英文也佩服。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新住民子女曾林美婷，年幼時父親過世，越南籍母親因病返回越南，命運多舛的她和哥哥，輾轉流落在各寄養家庭，年邁又行動不便的姑姑不捨兄妹接回，但經濟卻都要自籌，國二起到租車店打工，薪資全部給姑姑，也樂觀看待自己遭遇，不向命運低頭的韌性，逆境也自立自強，今（5日）獲愛英文總統親自頒發總統教育獎，她更選擇就讀暨南大學東南亞系，希望學會越南語，未來可回越南探望母親與親戚。

由教育部主辦的總統教育奬，在全國推薦的352名學生當中，經過審慎初選，選出167名同學進入複選，並由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士組成複審委員，召開複審評選會議推薦各組獲獎名單，提至總統教育獎委員會審議通過，遴選出56人，包括大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名獲獎者。

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▲▼曾林美婷逆境中奪總統教育獎，不向命運低頭的堅韌，連總統蔡英文也佩服。（圖／記者許敏溶攝）

▲曾林美婷（左三）等人獲頒總統教育獎，他們不向命運低頭的韌性，連總統蔡英文也佩服。（圖／記者許敏溶攝）

總統教育奬今在台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，共有56個無畏命運淬礪、奮發向上學習的學生獲獎，蔡英文總統親自頒獎，更稱讚「你們的韌性鼓勵社會與我」，而剛從台中市后綜高中畢業的曾林美婷，則是一個讓人心疼又充滿生命力的個案。

▲▼蔡英文頒獎給56名頒總統教育奬得獎者，並指你們韌性鼓勵社會與我。（圖／教育部提供）

▲蔡英文頒獎給56名總統教育奬得獎者，並指你們韌性鼓勵社會與我。（圖／教育部提供）

曾林美婷雖生長在低收入戶，但小四前父母都健在，日子幸福安定，小四時曾林美婷年邁父親因意外過世，年輕的越南媽媽獨立支撐家庭，壓力過大無法承擔而引發疾病被送回越南，曾林美婷和哥哥開始輾轉流浪各寄養家庭，還因此失學3個月。

後來曾林美婷的三姑姑不忍兄妹兩人漂泊無依，將兩人接回，但因表姊又罹癌，兄妹兩人再度繼續漂流生活，之後由年邁又行動不便的小姑姑負責照料兄妹，但經濟問題導致三人以野菜果腹長達半年，之後雖有小表哥協助，但為了幫助家裡，曾林美婷從國二起到租車店打工，每個月薪水都全給姑姑，平日還會協助姑姑洗澡、幫忙洗衣服。

更難能可貴的是，儘管遭逢顛沛流離的生活及各種挑戰，反而淬鍊出曾林美婷堅韌的生命力，在校品學兼優，曾任班長、風紀股長、辯論社公關、校慶大會旗手、軍歌比賽指揮，也在台灣燈會頒獎典禮擔任將通組志工，現在已經考上暨南大學東南亞學系，希望學會越南語，未來可回越南探望母親與親戚，未來也想創立越南語的語言教學平台，提供孩童相關幫助。

面對這樣重重的挑戰，媒體詢問曾林美婷是如何熬過，曾林美婷說，現在回頭看也覺得蠻不可思議，但她也坦言，一開始難免有負面想法，但她告訴自己，試著說服說上天就是這樣安排，慢慢去接受現狀，忍耐過後在慢慢解決問題，也希望自己的例子，能給有類似困境的朋友一些幫助。

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